طريقة عمل مقلقل كبدة وكلاوي لذيذة مثل المطاعم ، المقلقل السعودي من أشهر الوصفات التي يعرفها أهل جنوب السعودية. كما يشتهر باسم “الرياض الآن” الغذائي والغذاء الصحي لأهالي نجد افطار لذيذ ، حيث يصنع مقلقل من لحم البقر والكبد والكلى أو كل هذه الأشياء في المطاعم ، وبعض الناس يصنعون مقلقل بالدجاج السعودي اللذيذ بالكبد والكلى بمذاق لذيذ ورائع ، تابعوا معنا . مكونات مقلقل كبدة وكلاوي ربع كوب زيت.

نصف كيلوغرام من الكبد مقطّع إلى شرائح رفِيْعة.

نصف كيلوغرام من الكلى، مقطعة إلى شرائح رفِيْعة.

نصف كيلو بصل مقطع أجنحة.

6 فصوص ثوم مهروسة.

2 فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

حبة طماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

نصف كوب بقدونس مفروم.

ملعقة ونصف ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كَمْون.

2 ورق الغار.

شرائح ليمون للتقديم. طريقة عمل الكبد والكلى مقلقل فِيْ مقلاة، ضعي ربع كوب زيت، واتركيها على النار حتى تصبح شديدة السخونة.

نضع أجنحة البصل ونقلب باستمرار حتى يتحول لونها إلى اللون الأصفر، وفِيْ حالة الكلى، ضعها أولاً قبل البصل، لأنها تستغرق وقتاً أطول لتستقر من الكبد.

نضيف شرائح الكبد ونطهُو على نار عالية مع تحريك المقلاة حتى تنضج كل جوانب الكبد والكلى.

يتبل الكبد بالملح والفلفل والكَمْون وورق الغار.

أضيفِيْ شرائح الفلفل الأخضر مع الثوم المفروم واستمري فِيْ تقليب جميع المكونات بسرعة على النار.

أخيرًا نضيف مكعبات الطماطم، ثم نخفض الحرارة قليلاً لمدة 3 دقائق بغطاء.

نقوم باختبار نضج الكبد والكلى، وإذا تم طهِيْهما نضعهما فِيْ طبق ونزينه بالبقدونس المفروم وشرائح الليمون.

الأصل فِيْ المقلقل هُو البصل والملح والفلفل فقط مع الكبد أو اللحم، وهذه هِيْ الطريقة المنزلية الشائعة، وباقي المكونات اختيارية.

تيحث العديد من رباة البيوت في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر حول طريقة عمل مقلقل كبدة وكلاوي لذيذة مثل المطاعم ، وهو من الآكلات التي تشتهر بها العديد من المطاعم في المملكة والتي عرفت بالوجبات صاحبة الطعام اللذيذ والرائع على وجبات الفطور والغذء .