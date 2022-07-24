طريقة عمل ورق العنب بالكوارع بطعم شهِيْ مثل الجاهز

طريقة صنع ورق العنب يظهر بالتحديد فِيْ الصيف مع الجريب فروت حيث تفضل بعض النساء الاحتفاظ به فِيْ الفريزر حتى يتم تحضيره فِيْ أي وقت من السنة، كل دولة تقوم بإعداده بشكل مختلف عن غيرها، فمصر مثلا تشتهر بإعدادها للجميع. المناسبات وحفلات الزفاف وتحضير حشوات أخرى بجانبها تحب أوراق العنب الحساء الكريمي عندما تهدأ، مثل حساء الأوز، وحساء البط، وحساء الكرنب، الذي يحتوي على الكثير من البهارات.

طريقة صنع ورق العنب بمذاق لذيذ كَمْا هُو محضر

لقد ناقشنا فِيْ مقالات سابقة طرقًا عديدة لتحضير الكرود، والطريقة المعتادة لتحضير الأرز المحشو هِيْ الأرز مع الخضار وبعض التوابل الغنية. أو يمكنك إضافة اللحم المفروم مع الأرز لتحضيره أيضًا، وتحضيره بالنكهة اللذيذة للمطاعم التي يطلبها الجميع عند تناول الطعام بالخارج.

طريقة عمل ورق العنب المحشي بالكواريز

مكونات

نصف كيلو ورق عنب.

نصف كيلو أرز أبيض مصري.

ربع كيلو لحم مفروم.

لتر من عصير الطماطم.

أربع ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

حفنة من البقدونس المفروم.

حزمة من الشبت المفروم.

حفنة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

بصل كبير مقطع.

نصف ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة صغيرة كَمْون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة خردل.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم.

ملعقة صغيرة من مسحوق البصل.

ثلاث حبات ليمون مقطعة إلى شرائح.

بصل كبير مقطع حَلْقات.

ثلاث طماطم مقطعة.

ملح للتذوق.

مكونات Trotter

كيلو اكواع نظيفة ومفرومة.

تقطع بصلة إلى أربعة أجزاء.

جزرة كبيرة مقطعة حَلْقات.

قطع طماطم نصفِيْن.

يرش جوزة الطيب.

خمس فصوص من الهِيْل.

ورق الشاحنة.

مكعب مرق اللحم البقري.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ثلاث نوى تمر.

كيف تستعد

تُغسل أوراق العنب وتُغلى وتُرفع عنقود العنب وتترك جانباً.

اغسل الخيول واتركها تنقع فِيْ الماء والخل والليمون لمدة ساعة ثم اغسلها جيدًا.

نضع قدرًا عميقًا على النار ونضع الزبدة ونقطع الكرود، ونقلبها من جميع الجهات.

عندما تصبح ذهبية، أضيفِيْ الخضار وحركيها واسكبي لترًا من الماء الساخن.

نضيف البهارات وحفرة التمر لتسريع نضوجها ونتركها على نار متوسطة مع العناية بالمرق والكرول.

يضاف لتر من الماء الساخن حتى عملية النضج، ثم يرفع عن النار.

ضعي قدرًا آخر على النار لتحضير الحساء، أضيفِيْ الزيت والبصل والثوم وقلبي حتى يتحول لونهما إلى الأحمر.

يُسكب عصير الطماطم ومعجون الطماطم، ويُترك المزيج يُسكب، ثم يُضاف الخضار.

يُغسل الأرز جيدًا ويُصفى، ثم يُضاف إلى المزيج مع تحريك جميع المكونات.

نرفع القدر عن النار ونضيف البهارات واللحم المفروم ونقلب مرة أخرى.

ضعي الأرز فِيْ وعاء بلاستيكي، واستخدمي القدر مرة أخرى، وضعي حَلْقات البصل والطماطم فِيْ قاع القدر.

تُحشى أوراق العنب على الجانب الخشن وتُلف وتُجمع بالتساوي فِيْ المقلاة.

رتبي شرائح الليمون فوق أوراق العنب، ثم صفِيْ حساء الكرنب.

اسكبي الحساء بالكَمْية المناسبة وارفع القدر فوق النار، مع ترك ورق العنب حتى يصبح جاهزًا.

تقلى الكرود بالزبدة، توضع فِيْ وعاء وترتب أوراق العنب فِيْ وعاء آخر وتقدم ساخنة.