طريقة عمل وصفات النشا العجيبة لتبييض البشرة وإزالة تجاعيد عشرين سنه فِيْ دقائق

نشاء يعتبر من أجمل المواد الطبيعية المفِيْدة لصحة البشرة حيث أنه يبيض البشرة ويزيل تجاعيد البشرة بشكل جميل وجميل. يحافظ على جمال ونضارة البشرة ويجعلها تبدو أصغر سناً. كَمْا أنه يساعد على توحيد لون البشرة وتجديد الخلايا الميتة التي تسبب سواد البشرة، ويتميز بقدرته الفعالة على إعطاء البشرة النعومة والترطيب وحمايتها من الجفاف، وسوف نتعلم من خلال موقع ثقافني الإخباريعني طريقة عمل النشا لتبييض البشرة مذهلة. وإزالة التجاعيد التي تبلغ من العمر عشرين عامًا فِيْ دقائق بخطوات سهلة فِيْ المنزل.

وصفة النشا والفازلين لتبييض البشرة

هناك خطوات بسيطة لتحضير الوصفة فِيْ المنزل بكل سهُولة، وهِيْ كالتالي –

أحضر علبة صغيرة وضع ملعقة صغيرة من الفازلين وملعقة صغيرة من النشا وقلّبهم جيدًا.

ثم أضيفِيْ ثلاث قطرات من عصير الليمون وثلاث قطرات من زيت جوز الهند وقلبي جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

نستخدم الخليط كل يوم على البشرة قبل النوم لمدة شهر كامل حتى نحصل على أفضل النتائج.

كيف تستعد

فلنلتقي طريقة عمل وصفة النشا والكركَمْ لازالة التجاعيد بطريقة رائعة بخطوات بسيطة بالمنزل تكون كالآتي –

نأخذ صحنًا صغيرًا ونضع ملعقة صغيرة من الكركَمْ وملعقة صغيرة من النشاء ونقلبهما معًا. ثم تضاف ملعقتان كبيرتان من ماء الورد ويقلب حتى يتم الحصول على خليط كثيف. نستخدم الخليط ثلاث مرات فِيْ الأسبوع حتى نحصل على بشرة جميلة ومشرقة. يفضل ترك القناع على الوجه لمدة عشرين دقيقة ثم غسل الوجه بالماء البارد وستلاحظ الفرق.

وصفة النشا والليمون للقضاء على البثور السوداء

تحتوي الوصفة على مكونات بسيطة سنتعرف عليها أدناه

نأخذ وعاءً صغيرًا ونضع فِيْه ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من النشا ويخلط جيدًا.

نوزع القناع بالتساوي على الوجه ونقوم بالتدليك بلطف، ثم نترك القناع على الوجه لمدة عشرين دقيقة.

ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد حتى نحصل على بشرة جميلة وناعمة وخالية تماما من البثور والبثور.

قناع النشا والقرنفل لتفتيح البشرة

سنتعرف على مكونات القناع وهِيْ كالتالي –

نخلط ملعقة كبيرة من القرنفل المطحون وملعقة كبيرة من النشا ونخلطهم. ثم تضاف ملعقتان كبيرتان من ماء الورد ويقلب حتى يتم الحصول على خليط كثيف. افرد القناع على وجهك واتركيه لمدة 30 دقيقة حتى يجف تمامًا. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تبهرك النتائج.

قناع النشا والحَلْيب لتبييض البشرة

سنتعرف على أسهل طريقة لتحضير القناع فِيْ المنزل وهِيْ كالتالي –