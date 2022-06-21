طريقة فتح حساب استثماري في الراجحي 1443

لا شك أن معدلات البحث عن كيفية فتح حساب استثماري في الراجحي كثيرة بشكل لافت من جانب المواطنين السعوديين والمقيمين على محركات البحث ، وهناك العديد من البنوك داخل المملكة العربية السعودية ، لكن مصرف الراجحي يعتبر البنك من أبرز البنوك التي يتعامل معها عدد كبير من السعوديين ، بالإضافة إلى انتشار فروعه في جميع مناطق ومدن المملكة ، ويسمح البنك بفتح حساب استثماري إلكترونيًا بهدف المتابعة. على العميل لجميع التقارير الاقتصادية اليومية في مجال البورصة. كيفية فتح محفظة الراجحيإلى نص المقال.

فتح حساب استثماري في الراجحي

يمكنك فتح حسابك الاستثماري مع مصرف الراجحي إلكترونيًا من خلال عدة خطوات إلكترونية نوضحها لك كالتالي:

أولا عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمصرف الراجحي على شبكة الانترنت.

على شبكة الانترنت. ثانيًا ، ستجد في أسفل الصفحة الرئيسية رمزًا للبدء ، انقر فوقه.

ثالثًا ، أدخل بطاقة الصراف الآلي وكلمة المرور الخاصة بك.

رابعًا ، سيتم إرسال رسالة إلى جوالك برقم التفعيل الخاص بالحساب ، قم بإدخاله.

خامساً ، الموافقة على الشروط والأحكام.

سادساً: أدخل جميع البيانات الشخصية مثل مكان الميلاد والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة واسم فرع البنك ورقم الحساب.

سابعا ، حدد قدرتك على تحمل المخاطر والأصول الاستثمارية المفضلة لديك.

ثامناً ، تأكد من صحة بياناتك.

تاسعاً الضغط على فتح حساب استثماري ومحفظة استثمارية للتداول.

رسوم حساب استثمار الراجحي

يسمح مصرف الراجحي لعملائه بفتح حساب استثماري بشكل مجاني تمامًا دون دفع أي رسوم وذلك لتسهيل عملية فتح الحساب. تطوير التحول الرقمي والسعي لتقديم خدماته للمواطنين بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى الاعتماد على الرقمنة بدلاً من الإجراءات الورقية التي تتطلب جهداً ووقتاً كبيرين.