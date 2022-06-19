طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين عن طريق النفاض الوطني

كيفية فتح حساب الراجحي للمقيمين هي إحدى الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي لكل مواطن ومقيم داخل المملكة. لقد منح الأفراد الحق في إدارة الأموال على مدار الساعة عبر الإنترنت ، مع القدرة على تحديد الفرع الذي يرغبون في التعامل معه. قدمت العديد من المزايا ؛ وأهمها الإدارة الفعالة للحساب بدرجة عالية من الأمان والسهولة ، وفتح حساب الراجحي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فضلًا عن إمكانية تحويل الأموال ، و الحصول على بطاقة مدى لمزايا أخرى. الوصول الوطني.

كيفية فتح حساب الراجحي للمقيمين

حدد مصرف الراجحي طريقة فتح الحساب الجاري للمقيمين والمواطنين بخطوات بسيطة تتلخص فيما يلي:

المواطن أو المقيم ينتقل إلى الموقع مصرف الراجحي. انقر فوق الخيار لفتح حساب. سجل جميع البيانات المطلوبة في نموذج الحساب الحالي. توثيق رقم الهاتف المحمول الشخصي للمستخدم. توثيق البيانات من خلال الوصول الوطني أبشر. يتلقى المستفيد رسالة نصية على نفس رقم الهاتف المحمول المسجل بها جميع معلومات الحساب. يمكنك الآن إدارة أموالك وحسابك الجاري إلكترونيًا ، كما يمكنك إصدار بطاقة مدى من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.

فتح حساب الراجحي للمقيمين

يستفيد كل مواطن سعودي بلغ سن الخامسة عشرة ولديه بطاقة هوية سارية المفعول من خدمة فتح حساب الراجحي ، وكذلك كل مقيم داخل المملكة تتوفر فيه شروط فتح حساب جاري ، بالإضافة إلى مواطني الدولة. دول مجلس التعاون الخليجي الذين تجاوزوا سن 18 ولكن بشرط أن يكون لديهم جواز سفر ساري المفعول بالإضافة إلى الإقامة القائمة في المملكة. كما يستفيد من خدمة فتح حساب الراجحي للمقيمين الوافدين الذين بلغوا سن 18 ولديهم إقامة سارية المفعول.

فتح حساب الراجحي عبر البوابة الوطنية

بعد استكمال طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين كما في الخطوات السابقة ، أتاح مصرف الراجحي إمكانية توثيق الحساب الجديد في الوصول الوطني الموحد “أبشر” ، ثم يتلقى المستفيد رسالة بالحساب. يتم توثيق البيانات من خلال الاتصال برقم الدخول الوطني “920003344” ومن ثم يطلب النظام إدخال بيانات الدخول من اسم المستخدم وكلمة المرور ، ثم الضغط على الرقم 5 ، وأخيراً الاتصال بالرقم 4.

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ولعل أهم ما يميز فتح حساب الراجحي للمقيمين والمواطنين أنه متوافق مع أحكام الشريعة. تقدم خدمة إصدار كشف حساب شهري لعمليات الحساب خلال تلك الشهرية. كما تقدم خدمات السحب والإيداع من خلال ماكينات الصرف ، بالإضافة إلى الإيداع والتحويل الداخلي ، ليس هذا فقط ، بل إنها تمكن العميل من تنفيذ جميع الحوالات ، ولكن وفقًا للصلاحيات الممنوحة ، كما تقدم خدمة التسجيل في الراجحي مباشر للأفراد.

شروط فتح حساب الراجحي للمقيمين

لكي تنجح طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين ، يجب مراعاة الشروط التالية:

إحضار بطاقة هوية سارية المفعول.

يجب أن يكون عمر البالغين أكبر من 18 عامًا والقصر 15 عامًا.

تسجيل العنوان الوطني بشكل صحيح.

التسجيل في منصة أبشر. حتى يتم توثيق الحساب في الوصول الوطني.

يجب أن يكون رقم الهاتف المتحرك المسجل خاص بصاحب الحساب.

يشترط ألا يكون من عملاء مصرف الراجحي أو تحويل الراجحي.

في النهاية قدمنا ​​طريقة فتح حساب الراجحي للمقيمين ، لكن تجدر الإشارة إلى أنه إذا كنت ترغب في طلب منتجات تمويلية ودفاتر شيكات وعمليات بنكية أخرى ، فيجب عليك تحديث الحساب من خلال زيارة أقرب فرع و توقيع الموافقة.