طريقة فتح حساب في بنك سامبا في السعودية 1444 إلكترونيًا وشروط فتح الحساب المقيمين

تنتشر فروع بنك سامبا في عدد من الدول حول العالم ، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات ودول جنوب آسيا وباكستان وبقية دول مجلس التعاون الخليجي. سامبا بنك هو أحد شركات الخدمات المصرفية التي تقدم خدماته للأفراد والكيانات الاقتصادية الكبيرة من حيث الخدمات المصرفية والاقتصادية والاستثمارية. فتح حساب لدى بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية 1444 إلكترونيًا وشروط فتح الحساب للأفراد المقيمين.

خطوات فتح حساب في بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية 1444

يوفر البنك إمكانية فتح حساب إلكتروني لجميع عملاء البنك في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي باتباع الخطوات التالية:

انقر فوق الموقع بنك سامبا مسؤول سعودي

بعد فتح الصفحة الرئيسية ، اختر رمز فتح الحساب في الجزء العلوي من الصفحة.

تسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال.

قم بتسجيل رمز التحقق المكتوب باللون الأحمر.

انقر لقبول الشروط والأحكام.

اختر رمز متابعة.

أعد تسجيل رمز التفعيل الذي تم إرساله إلى رقم الهاتف الذي قمت بتسجيله مسبقًا.

انقر فوق زر التالي.

سجل باقي بيانات العميل والتي تشمل الآتي: اللغة ، تاريخ الميلاد ، الجنس ، الجنسية ، اللقب ، الاسم الأول ، اسم الأب ، اسم الجد ، اسم العائلة ، نوع الهوية ، رقم بطاقة الهوية الوطنية ، تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

انقر فوق زر التالي.

سجل المعلومات بما في ذلك كيفية الاتصال بك وعنوان البريد الإلكتروني والعنوان الوطني.

اختر المراسلات عبر العنوان الوطني.

ثم انقر فوق التالي.

سجل المعلومات المالية الخاصة بك ، بما في ذلك الوظيفة ونوع العمل ومقدار الدخل الرئيسي والإضافي.

ثم انقر فوق زر التالي.

اختيار محل الإقامة الدائم للعميل.

اختر نوع الحساب

سجل معلومات التسجيل الإلكترونية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد إتمام عملية فتح حساب جديد بنجاح.

يتم إرسال جميع بيانات العميل عبر الرسائل القصيرة ، مثل اسم المستخدم ورقم الحساب ورقم Appian.

شروط فتح حساب في بنك سامبا للمقيمين

يشترط وجود بعض الشروط اللازمة لفتح حساب في بنك سامبا للمقيمين ، والشروط هي: