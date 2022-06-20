طريقة فتح محفظة استثمارية في الراجحي 1443

يبحث آلاف المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طريقة لفتح محفظة استثمارية في مصرف الراجحي على محرك بحث جوجل ، ولا شك أن مصرف الراجحي يعتبر من أبرز وأهم البنوك في المملكة العربية السعودية ، والتي تقدم خدمات مصرفية ومالية تناسب العديد من الشرائح والطبقات داخل المجتمع السعودي. حرص البنك منذ نشأته على أن يكون دائمًا أقرب إلى المواطن من خلال فروعه المتعددة في جميع مناطق ومدن المملكة العربية السعودية ، بالإضافة إلى حرصه الأخير على تطوير التحول الرقمي وتقديم خدماته إلكترونيًا لتسهيل الأمر على المواطنين. ولا تجعلهم يزورون البنك ونكتب لكم هذا المقال عبر موقعنا الالكتروني. “علمني” ليوضح لك كيفية فتح محفظة في الراجحي كما شرحنا لك في مقال سابق. كيفية فتح حساب تجاري في مصرف الراجحيإلى نص المقال.

فتح محفظة استثمارية في الراجحي

يمكن لأصحاب الحسابات الجارية فتح محفظتهم الاستثمارية في مصرف الراجحي إما من خلال الموقع الرسمي للبنك أو عبر الهاتف المحمول ، ونوضح لكم الآن جميع الخطوات اللازمة لإجراء هذه الخدمة إلكترونياً على النحو التالي:

أولا عليك تسجيل الدخول إلى موقع مصرف الراجحي .

. ثانيًا ، في أعلى الصفحة الرئيسية ، ستجد قائمة بالخدمات المصرفية ، اضغط عليها ، واختر خيار تداول الراجحي.

ثالثًا ، اضغط على تسجيل مستخدم جديد.

رابعًا ، أدخل جميع البيانات التي يطلبها البنك مثل رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم العميل وكود التفعيل الذي تصلك على جوالك المسجل في أبشر.

خامسًا ، أدخل الآن اسم المستخدم وكلمة المرور للمحفظة والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول ، ثم حدد ما إذا كنت فردًا أم شركة.

سادساً ، حدد أفضل طريقة للتواصل معك لاستلام اسم المستخدم الجديد ، إما عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية.

سابعا ، يجب أن توافق الآن على الشروط والأحكام المنظمة.

ثامناً ، أدخل الآن رمز التفعيل الذي تم إرساله لك على هاتفك المحمول ، ثم اضغط على موافق.

تاسعاً ، يرسل البنك اسم المستخدم إلى هاتفك المحمول.

أخيرًا ، يمكن للعميل التداول من خلال المحفظة الاستثمارية.

فتح محفظة الراجحي عبر الجوال

يمكنك أداء خدمة فتح محفظة لمصرف الراجحي من خلال جوالك باتباع خطوات بسيطة نوضحها لك كالتالي: