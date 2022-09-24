طريقة فعالة للقضاء على الصراصير والحشرات الموجودة في المنزل ، تنتشر الحشرات والبعوض والصراصير مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف ، وتأوي هذه الحشرات الحشرات وتسبب العديد من الأمراض ، حيث أنها حاملة للجراثيم والبكتيريا ، لذلك تستخدم بعض ربات البيوت بعض شركات مكافحة الآفات ، ويمكنهم ذلك ، لكنهم المبيدات الحشرية مكلفة التي تعمل كطاردات للحشرات ولكن لها رائحة نفاذة يصعب تحملها ، خاصة للأطفال وذوي الاصابات بحساسية في الصدر ، تابعوا معنا .

للقضاء على الصراصير والحشرات الموجودة في المنزل

زيت النعناع لصد الحشرات استخدم زيت النعناع لطرد الحشرات والبعوض والصراصير بشكل دائم حيث يوضع فِيْ البخاخ مضيفا القليل من الماء ويرش الخليط على جميع الابواب والنوافذ حيث تساعد رائحته على طرد الحشرات ويفعل ذلك . لا يحتوي على أي آثار جانبية فهُو آمن تمامًا.

استخدام الخل لصد الحشرات للخل رائحة نفاذة لذا فهُو يستخدم لصد الحشرات.

ضعي نصف كوب من الخل فِيْ 3 لترات من الماء.

يتم تنظيف الأبواب والأرضية جيدًا.

تساعد الرائحة النفاذة على طرد الحشرات.

ويفضل أيضًا التخلص من القمامة يوميًا.

استخدام مسحوق القرفة لطرد الحشرات والبعوض والصراصير إلى الأبد

القرفة تساعد على طرد الحشرات لكنها لا تقتلها لأنها تمنع دخولها.

احصل على القليل من مسحوق القرفة.

ابحث عن الأماكن التي تخرج منها الحشرات.

ابحث عن الأماكن التي تخرج منها الحشرات. ضعي مسحوق القرفة فِيْ هذه الأماكن.

رائحة القرفة تساعد على طرد الحشرات والبعوض والصراصير.

استخدم زيت اللافندر