طريقة قراءة رسائل الواتساب المحذوفة بدون برامج بكل سهُولة

يعد تطبيق WhatsApp من أهم التطبيقات التي يستخدمها الأشخاص على مدار اليوم، ويريد البعض قراءة رسائل WhatsApp المحذوفة حتى لو تراجع المرسل عن إرسالها وحذفها فور وصولها إلى هاتف المستلم، حيث إن الكثير من الناس لديهم فضول للحصول على محتوى الرسائل المحذوفة وهناك طريقة فعالة بدون استخدام برامج يمكن من خلالها تحقيق الهدف المنشود، وخلال السطور التالية نشرح الخطوات التي تستخدم لقراءة الرسائل التي تم حذفها.

قراءة رسائل WhatsApp المحذوفة بدون برامج

وظيفة النسخ الاحتياطي هِيْ إحدى الطرق المستخدمة لقراءة الرسائل إذا تم حذفها، طالما أن وظيفة النسخ مفعلة من قبل صاحب حساب تطبيق WhatsApp، ويجب على المستخدم اتباع الخطوات التالية للوصول إليها مرة أخرى للرسائل التي تم حذفه من المرسل

بادئ ذي بدء، انتقل إلى التطبيقات وقم بإزالة برنامج WhatsApp من الهاتف عن طريق إلغاء تثبيته. قم بتنزيل تطبيق WhatsApp مرة أخرى وتثبيته وتسجيل الدخول بنفس الرقم وابدأ فِيْ تنشيط التطبيق. عند تنشيط التطبيق، انقر فوق استعادة النسخ الاحتياطي. الآن ستجد على هاتفك جميع الرسائل بالإضافة إلى الرسائل المحذوفة وغير المقروءة.

قد تكون مهتمًا بكيفِيْة تشغيل تطبيق WhatsApp دون استخدام بطاقة SIM

استرجع رسائل WhatsApp باستخدام ملفات النظام

فِيْ حالة عدم تفعيل وظيفة النسخ الاحتياطي، يمكن استعادة رسائل WhatsApp المحذوفة قبل قراءتها على الهاتف من خلال ملفات النظام دون الحاجة إلى أي برنامج آخر، ويتم ذلك من خلال تطبيق الخطوات التالية

انتقل إلى مدير الملفات على الهاتف. انتقل إلى ذاكرة تطبيق WhatsApp، التي تقوم بتنزيل أيقونة التطبيق. انقر فوق مجلد WhatsApp. انقر على ملف البيانات. إذا كان الملف غير موجود، يمكنك عرض جميع الملفات من أعلى الصفحة.

استعادة رسائل WhatsApp المحذوفة على iPhone

لتحقيق ذلك من خلال iPhone، تحتاج إلى تنزيل برنامج Dr.Fone Recovery ثم البدء فِيْ القيام بالخطوات التالية بشكل صحيح

ستنتقل إلى تطبيق Dr.Fone Recovery بعد تثبيته على iPhone. بعد ذلك، اضغط على كلمة “Recover”. قم بتوصيل جهاز الكَمْبيوتر الخاص بك بجهاز iPhone الخاص بك. انتقل إلى مرفقات WhatsApp واضغط على Start Scan. شاهد ما يظهر على الشاشة والآن يمكنك حفظ جميع رسائلك المقروءة وغير المقروءة على هاتفك وجهاز الكَمْبيوتر فِيْ وقت واحد.

قد يثير اهتمامك – كيفِيْة استخدام Snapchat Web على جهاز الكَمْبيوتر بميزات حصرية غير متوقعة