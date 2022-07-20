طريقة كريب الخلاط الرول الحادق والحَلْو وافكار جديدة لتزيينة وحشوات متميزة

الكريب هُو أحد الأطباق التي انتشرت مؤخرًا فِيْ العالم العربي وأضفت نكهة جديدة على الدجاج التقليدي وسندويشات اللحوم المختلفة.

كَمْا أنها جعلت الكثير من الناس يتقبلونها، وهِيْ تقدم كريب حَلْو ولذيذ مع حشوات عديدة ومختلفة، وسنقدم لكَمْ اليوم طريقة تحضير وصنع الكريب اللذيذ والحَلْو تمامًا مثل المحَلْات ومع حشوات لذيذة مختلفة بكل ما فِيْها. تفاصيل.

طريقة تحضير الكريب بالطريقة السهلة

مكونات صنع الكريب الحَلْو بالخلاط

كوب دقيق أبيض لجميع الأغراض.

بيضة فِيْ درجة حرارة الغرفة.

كوب حَلْيب

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

مكونات حشوة الكريب الحَلْوة

قطع الموز إلى شرائح صغيرة.

3 ملاعق كبيرة من الشوكولاتة نوتيلا.

طريقة تحضير الكريب الحَلْو باستخدام الخلاط

نأخذ الخلاط الكهربائي ونضيف البيض والفانيليا ونخلط جيداً.

ثم يضاف الحَلْيب والزيت مع الخلط جيداً.

ثم نضيف الدقيق الأبيض بدون توقف عن الخفق.

ضعي خليط الكريب فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نحضر مقلاة كبيرة غير لاصقة ونشعلها على النار.

ثم ندهنها بقليل من الزيت ونضيف إليها خليط البانكيك ونوزعها جيداً.

نقوم بتسوية الكريب جيدًا على كلا الجانبين ونكَمْل باقي الكريب بنفس الطريقة.

ثم نقوم بتغطية الكريب بمنشفة نظيفة للحفاظ على نضارتها.

ثم نأخذ الكريب ونضيف النوتيلا ثم نضيف قطع الموز.

لف الكريب على شكل لفة ثم ضعه فِيْ طبق التقديم.

زين الكريب بخيوط شوكولاتة النوتيلا والمكسرات.

مكونات صنع الكريب اللذيذ

بيضة فِيْ درجة حرارة الغرفة.

كوب حَلْيب

كوب دقيق أبيض ناعم.

ربع ملعقة صغيرة ملح طعام.

لحشوة الكريب نحتاج

بصل متوسط ​​شرائح.

صدر دجاج مقطع.

فلفل أخضر.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كَمْون.

ميكس موتزاريلا، جبنة شيدر ورومي.

ملعقة كبيرة زيت نباتي.

طريقة تحضير الكريب اللذيذ

فِيْ وعاء عميق نضيف الدقيق الأبيض ونضيف الحَلْيب ونخلطه بالخلاط اليدوي.

ثم نضيف البيض والملح ونخلط المكونات جيداً.

غطي خليط الكريب وضعيه فِيْ الثلاجة لمدة عشر دقائق.

ثم نحضر وعاءًا مخصصًا لصنع الكريب، ونقوم بتنظيفه بقليل من الزبدة.

ثم نرفع المقلاة على نار متوسطة، ثم نضع خليط الكريب فِيْ وسط المقلاة ونوزع الخليط بداخلها بالتساوي.

ضعي الكريب جيدًا على كلا الجانبين حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي.