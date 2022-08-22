ازالة حروق السنين.. اسرع طريقة لتنظيف طاسة القلى والاوانى المحروقة بدون مجهُود فى دقيقتين هتلمع زى المراية

إزالة حروق السنين.. اسرع طريقة لتنظيف طاسة القلى و الأوانى المحروقة بدون مجهُود فى دقيقتين بتلمع زى المراية، تعد غسل الأواني من الأمور المزعجة التي تقابل الكثير من السيدات، وخاصة طاسة القلى والاوانى المحروقة، حيث تنظيفها ليس بالأمر السهل، مما يجعل الكثير من السيدات يبحثون عبر محركات البحث عن طريقة لتنظيف طاسة القلى والاوانى المحروقة بسرعة وبدون أخذ مجهود كبير.

إزالة حروق السنين … أسرع طريقة لتنظيف الأواني والأواني المحروقة

يمكنك تنظيف الأوعية بسهُولة تامة عن طريق تحضير ما يلي

خل.

ماء.

زهُور الكركديه.

ملح الليمون

ليمون.

سلك إناء.

طريقة التنظيف

ستحتاج إلى وعاء كبير يمكنك فِيْه وضع الوعاء الذي يحتاج إلى التنظيف ووضعه على النار وصب القليل من الماء فِيْه حتى يمتلئ نصفه على الأقل.

أضف الكركديه مع حوالي 2 كوب كامل من الخل الخام أو المركز.

ثم نضع كوب من ملح الليمون، ونعصر الليمون فوق الخليط ويقلب.

عندما يغلي، ضعي القدر، وبالطبع سيأتي الخليط فِيْ كل مكان، واتركيه لبضع دقائق.

أخرجهم من الخليط لمنحهم فركًا جيدًا وكشط أي حروق بأي أدوات متاحة، ثم أعدهم إلى الماء.

كرر حتى تجده نظيفًا تمامًا وأزلت حروقه تمامًا.

ثم اعطيه سلكًا جيدًا وغسله بالصابون، واشطفه وجففه وعلق لاستخدامه مرة أخرى.

كربونات لتنظيف الأوعية المحترقة

يمكنك استخدام المكون الطبيعي من صودا الخبز لاستعادة لمعان وعاءك باستخدام المكونات التالية

ملح.

ماء.

كربونات.

طريقة

خذ المقلاة لتنظيفها، ثم رشي الملح جيدًا، ثم رشيها مرة أخرى بالكربونات.

وزع بعض الماء بكَمْية مناسبة وانتظر بعض الوقت.

ثم املئي القدر بالماء ثم أضيفِيْ الملح الكربوني وضعيه على النار حتى يغلي.

يُسكب المزيج بعد الغليان فِيْ وعاء آخر، ويفرك المقلاة بحذر حتى تتم إزالة القليل من الأوساخ، ويُفرك بأداة مناسبة.

ثم نضع المزيج مرة أخرى ونغلي، وهذا إذا لم تحصلي على النتيجة المرجوة.

بعد 10 دقائق أخرى، أفرغيها مرة أخرى وستكون نظيفة، اغسلها بقوة، ثم اشطفها وجففها بقطعة قماش.

نصائح لتنظيف الأوعية بدون حروق

الوعاء من الأواني التي لا يمكن استخدامها بشكل يومي، لذلك يجب أن تكون قادرًا على إبقائه نظيفًا طوال الوقت، وستساعدك هذه النصائح فِيْ تحقيق ذلك

عند شرائها، اختر الأنواع غير اللاصقة، حيث يسهل تنظيفها.

نظفها يومياً ويفضل أن يكون لديك أكثر من واحدة، فإذا وجدت بقعًا فلا تستخدمها حتى تنظفها جيدًا حتى لا تتراكَمْ الحروق عليها.

لا تستخدمه مع اللهب الشديد لأن هذه أفضل حرق.

يوجد الكثير من طرق لتنظيف طاسة القلى و الأوانى المحروقة ومن أبرز هذه الطرق لتنظيفها دون أي عناء وبسرعة عالية استخدام الماء والملح والكربونة حيث تحتوي الكرتونة على مادة تساعده على تفتيت الدهون المتراكمة على الأواني وتعمل على إزالتها على الفور.