ألذ وافضل طريقة لعمل أم على فِيْ البيت بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم جنان، تعد أكلة أم علي من الأكلات الشعبية التي يحبها الكبير والصغير وتعد من أنواع الحلوى، والتي تتميز بمذاقها الطيب والرائع، حيث تحتوي أم علي على الكثير من المكونات الصحية الغذائية، مما يجعلها من أنواع الحلويات المفضله للاطفال، كما وتتميز هذه الحلوى بسهولة عملها في المنزل بخطوات بسيطة.

كيف تعمل أم علي فِيْ المنزل

بالنسبة لأي أم تحب صنع أفضل الحَلْويات التي تبهر أطفالها وعائلتها، فإليك الطريقة التي تعمل بها الأم على الشهِيْة والتي لا تتطلب أي تكلفة أو مجهُود لتحضيرها وتبدو ذكية وأفضل

المكونات

نصف كيلو جلاش.

نصف كيلو حَلْيب.

ملعقتان كبيرتان من الكريمة.

كوب سكر ناعم.

خمس ملاعق كبيرة من المكسرات المختلفة.

رشي الفانيليا.

ربع كوب زبيب.

ملعقة زبدة

ملعقة صغيرة قرفة.

كيف تستعد

يتم تسخين الفرن مبدئيًا إلى درجة حرارة لا تزيد عن 180 درجة مئوية.

ثم تحضير الجولاش بتقطيعه إلى قطع صغيرة.

ضعي الجلاش فِيْ الفرن حتى يتم تحميصه، وهذا لا يأخذ إلا لونًا ذهبيًا.

دع الجلاش يبرد ويجف.

ثم نحضر وعاء ونضيف الحَلْيب والزبدة والقشدة والسكر والقرفة والفانيليا.

حرك جميع المكونات حتى تمتزج وتخلط.

ثم يتم إحضار صينية آمنة للفرن، أو وعاء فخاري أفضل لهذا الرجل، اعتمادًا على من فِيْ المنزل.

يضاف نصف كَمْية الجلاش التي تم تحضيرها.

ثم توضع طبقة من نصف كَمْية المكسرات الموجودة.

ثم توضع نصف كَمْية خليط الحَلْيب المحضر.

ثم نضع طبقة أخرى من كريمة التزيين مع باقي الحَلْيب المختلط، ثم نضيف باقي المكسرات والزبيب على الوجه.

ثم تدخل أم الفرن الذي تم تحضيره من قبل.

اتركه لمدة ربع ساعة وطبعا لا بد من متابعة نضجه حتى يتغير لون الوجه ويحمر بالطريقة المعروفة.

أخرجي الطاجين أو الصينية الآن وتناولي أم علي وهِيْ ساخنة.

تتميز أكلة أم علي بمذاقها الطيب، وطريقة تحضيرها، حيث أنها تتكون من مكونات بسيطة جدا، موجودة داخل كل بيت، وقد تطرقنا الى أفضل طريقة لعمل أم على فِيْ البيت مثل المطاعم بخطوات بسيطة وغير مكلفة والطعم جنان.