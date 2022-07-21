طريقة معرفة النتيجة من نظام نور 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل الطلاب واولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة النتيجة الخاصة بأبنائهم عبر إستخدام نظام نور داخل المملكة العربية السعودية وتكون عملية البحث للتعرف على الطريقة التي تمكنهم معرفة النتيجة من نظام نور 1444 ، وذلك وصولاً الى الحصول على النتيجة ، تابعوا معنا .

نظام نور التعليمي

يعتبر نظام نور التعليمي أحد أنظمة التعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاء النظام من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، ويهدف إلى المساهمة في تقديم خدمات تعليمية متميزة لأولياء الأمور والطلاب، حيث يستطيع الطالب ذلك. الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات التي يقدمها النظام كما يستطيع أولياء الأمور من الممكن أيضًا استخدام النظام لاستخراج نتائج الطلاب. يتيح النظام لأولياء الأمور تسجيل طلاب الصف الأول بالمدارس دون الذهاب إلى المدرسة التي يرغبون في التسجيل بها، بالإضافة إلى الخدمات الهامة الأخرى التي تقدمها الوزارة من خلال نظام نور التعليمي.

كيف أحصل على نتيجة نظام نور 1444

وأعلنت المدارس أنها أنهت إجراءات مراقبة درجات طلابها، حيث تم رفع الدرجات إلى نظام نور لعرض نتائج الطلاب بعد موافقتهم على المرحلة الابتدائية. فيما يلي ة للنتيجة من خلال نظام نور

اذهب إلى موقع نظام نور التعليمي “”.

قم بتسجيل الدخول إلى نظام نور باستخدام حساب ولي الأمر.

انتقل إلى أيقونة “إشعار نتيجة الطالب”.

تحديد الفصل الدراسي الذي تمت الموافقة على النتيجة.

انتظر قليلاً حتى يتم تحميله، ثم شاهد النتيجة بمجرد ظهورها.

كيف أحصل على النتيجة من نظام نور برقم الهوية 1444

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للعام الدراسي الحالي 1444 من خلال رقم الهوية ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل إلى نظام التعلم الإلكتروني “”.

انقر فوق علامة التبويب “نسيت كلمة المرور” بجوار خيارات تسجيل الدخول.

تم إدخال رقم الهوية.

اتبع التعليمات التي حددها النظام لتغيير كلمة المرور.

قم بإنشاء كلمة مرور جديدة لحساب الطالب.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب، ثم انقر فوق قائمة التقارير.

انقر على خيار “إشعار أكاديمي” من قائمة التقارير الأخرى.

عرض الدرجات التي حصل عليها الطالب في الفصل الدراسي.

كيف يمكنني عرض شهادتي في نظام نور لنتائج الطلاب

عملت وزارة التربية والتعليم السعودية على إمكانية استخراج شهادات الطلاب في نظام نور من خلال بوابة الوصول الوطني الموحد الإلكترونية من خلال إدخال وتعبئة بيانات حساب المستخدم أبشر، حيث يمكن استخراج الشهادة من خلال الخطوات التالية

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام نتائج نور للطلاب.

انقر على رابط بوابة الدخول الوطنية الموحدة.

قم بتعبئة بيانات المستخدم (اسم المستخدم – كلمة المرور) لحساب أبشر.

أدخل كلمة المرور المؤقتة التي سيتم إرسالها إلى الهاتف المسجل في أبشر.

سيتم فحص السياسات وتأكيدها.

التحويل التلقائي لنظام نور لاستخراج الشهادات.

التسجيل في نظام نور للاستعلام عن النتائج 1444

من أجل معرفة نتائج الطلاب، من المهم التسجيل أولاً في نظام نور، حيث يتم إنشاء حساب جديد للنظام للاستفادة من الخدمات التي يقدمها نظام نور. إليك كيفية التسجيل في نظام نور التعليمي

انتقل إلى البوابة الرسمية لنظام نور مباشرة.

انقر على خيار التسجيل لولي الأمر.

أدخل البيانات المطلوبة للتسجيل وهي رقم السجل المدني للولي. الأسم المقترح.

انتقل إلى الخطوة التالية بالنقر فوق “التالي”.

أدخل البيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة.

انقر على خيار “التحقق”، ثم أدخل بيانات الوصي.

احفظ البيانات المدخلة حتى يتمكن الوصي من الوصول إلى المنصة.

كيفية استخراج إخطارات الفترة من نظام نور

يوفر نظام نور التعليمي لأولياء الأمور، على وجه الخصوص، ة إشعار فترات العمل للفصل الدراسي الثاني، حيث يمكن الاطلاع على جميع أنشطة ونتائج الطلاب من خلال الخطوات التالية

قم بتسجيل الدخول إلى مستخدم نظام نور جارديان.

من القائمة الرئيسية، انقر على أيقونة التقارير.

انقر فوق خيار إشعار الفترة.

اضغط على خيار الإخطار بفترات العمل للسنة.

اختر الفصل الدراسي الثاني والثالث ثم اضغط على “بحث”.

الدرجات التقديرية للطلاب في نظام نور

يمكن تحديد درجات ودرجات الطلاب والطالبات في نظام نور بناءً على الجدول التالي

ممتاز 45 إلى 50 ممتاز من 40 إلى 44.75 جيد من 32.50 إلى 39.75 مقبول من 25 إلى 32.25 ضعيف 24.75 أو أقل

درجات الدورات في نظام نور

يمكن الاطلاع على تقديرات المقرر الدراسي والفصل الدراسي والمعدلات التراكمية للطلاب بالإضافة إلى رمز التعرف والدرجة أو المتوسط ​​الذي يحصل عليه الطالب من خلال الجدول التالي

م تقدير رمز التقدير معدل أو درجة 1 ارتفاع ممتاز أ + 95 إلى 100 2 ممتاز أ من 90 إلى أقل من 95 3 ارتفاع جيد جدا ب + 85 إلى أقل من 90 4 ممتاز ب 80 إلى أقل من 85 5 ارتفاع جيد ج + من 75 إلى أقل من 80 6 جيد ج 65 إلى أقل من 75 7 ارتفاع مقبول د + من 60 إلى أقل من 65 8 مقبول دكتور من 50 إلى أقل من 60 9 لم يجتاز الفشل ص أقل من 50 10 محروم ن صفر “حرمان” 11 غير مكتمل غير مكتمل س “تأخير”

تعديل الوظائف في نظام نور

هناك امكانية تعديل الاداء الوظيفي من خلال ايقونة “تعديل الاداء السابق” في مستخدم قائد المدرسة حيث يمكن لقائد المدرسة تعديل الاداء السابق لمعلم او معلمة في حالة عدم الموافقة ويتم ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل إلى حساب قائد المدرسة في نظام “نور”.

اضغط على شؤون المعلمين، ثم المدرسين، ثم اضغط على بحث.

تم تحديد اسم المعلم.

انقر فوق اسم المستخدم لتقييم الأداء السابق.

ستظهر صفحة أداء العام السابق.

يتم إدخال أداء العام السابق بعد كتابة الأداء السابق ثم حفظه.

رابط لاستخراج نتائج الطلاب نظام نور 1444

من الذهاب إلى موقع نظام نور والدخول إلى المنصة والتعرف على نتائج الطلاب، حيث يتم إدخال رقم هوية ولي الأمر لعرض النتيجة رابط الموقع “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة معرفة النتيجة من نظام نور 1444 ، رابط لاستخراج نتائج الطلاب نظام نور 1444 ، و درجات الدورات في نظام نور ، و كيف أحصل على النتيجة من نظام نور برقم الهوية 1444 ، و كيف يمكنني عرض شهادتي في نظام نور لنتائج الطلاب .