طريقة معرفة ترتيبي في النقل الخارجي ، نتيجة التسائلات التي ظهرت خلال الأيام الاخيرة حول التعرف على طريقة معرفة ترتيبي في النقل الخارجي 1444 بالخطوات في نظام نور التعليمي داخل المملكة العربية السعودية ، مما دفع الوزارة المتعلقة بالتربية والتعليم الى التوضيح لأمر كيفية طريقة معرفة ترتيبي في النقل الخارجي 1444 بالخطوات ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك عبر التالي .

نتائج الحركة الخارجية للمعلمين في السعودية

تعلن وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن نتائج إجراءات التحويل المطورة للعاملين في الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443 هـ، حيث تعتمد عملية التحويل الخارجي على مجموعة من المعايير التي تضمن تلبية الحاجة وتحقيق الاستثمار الأمثل لها. كوادر تعليمية وبشرية، حيث شمل النقل الخارجي حوالي 33900 معلم من مختلف المناطق والمحافظات في المملكة العربية السعودية، أي ما يعادل حوالي 29٪ من عدد المتقدمين للتحويل الخارجي، حيث حوالي 80٪ من المتقدمين الراغبين في ذلك. في المرة الأولى تم نقل حوالي 70٪ من المتقدمين لتحويل لم شمل الأسرة، وفي الثانية جاءت هذه الإجراءات بهدف تحقيق الاستقرار الوظيفي وتوفير الراحة والأمان لهيئة التعليم في المملكة العربية السعودية.

كيف أعرف ترتيبي في النقل الخارجي

يمكن للمعلمين في المملكة العربية السعودية الذين تقدموا سابقًا للحصول على النقل الخارجي، سواء بين المدارس أو المحافظات السعودية، معرفة ترتيبهم في النقل الخارجي من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى بوابة تكامل التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية “”.

حدد الخيار للاستعلام عن النقل الخارجي.

تحديد خيار المنطقة التي ينتمي إليها المعلم.

اكتب رقم السجل المدني للمعلم.

انقر فوق مربع الاستعلام.

مرر المؤشر لأسفل لعرض النتائج.

اقرأ الأرقام التي تظهر على جانب الرغبات التي حددها المعلم، فهذه الأرقام هي ترتيب التحويل الخارجي.

كيف تستفسر عن النقل الخارجي

هناك طريقة للاستعلام عن التحويل الخارجي، حيث يمكن الاستعلام عن النقل الخارجي للمعلمين السعوديين باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع نظام نور التعليمي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور للمدرس.

أدخل رقم التحقق المرئي، ثم انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

انقر فوق خيار خدمات شؤون المعلمين.

اضغط على الخدمة للاستعلام عن النقل الخارجي.

أدخل المعلومات في الحقول المخصصة لها.

انقر فوق خيار مربع الاستعلام.

معرفة نتيجة التحويل الخارجي والتي قد تكون بقبول نقل المعلم أو الاعتذار عن تنفيذ الطلب.

موعد الإعلان عن حركة النقل الأجنبي

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن حركة النقل الخارجي للوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية بتاريخ 13/1/1444 هـ، حيث يمكن معرفة أسماء المحولين في حركة النقل الخارجي عبر منصة نور التعليمية، مبينا ان الوزارة فتحت باب التسجيل في النقل الخارجي بتاريخ / 25/12/1443 هـ.

كيف أعترض على ترتيبي في النقل الخارجي

يمكن تقديم اعتراض على نتائج حركة التحويل إلى الخارج للمعلمين في المملكة العربية السعودية وفق ترتيب التحويل وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع نظام نور التعليمي.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب المعلم.

اكتب رقم التحقق المرئي في الحقل المخصص له، ثم انقر فوق خيار “تسجيل الدخول”.

انقر فوق خيار خدمات شؤون المعلمين.

اضغط على الخدمة للاستعلام عن النقل الخارجي.

اكتب المعلومات والبيانات في الحقول المخصصة لها.

انقر فوق مربع “طلب استئناف” أسفل الصفحة.

حدد نوع الاستجابة (تلقائية أو غير آلية).

تقديم ة لنتائج النقل الخارجي للمعلمين في المملكة العربية السعودية.

أسس النقل الخارجي المعتمدة في المملكة العربية السعودية

وضعت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الأسس لتحديد نتائج حركة النقل الخارجي للمعلمين بين مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية.

تحقيق الكفاية التعليمية لمختلف المدارس السعودية.

دعم مبدأ تكافؤ الفرص من خلال نقل شاغلي التعليم.

إلغاء قوائم الانتظار المعمول بها مع الإجراءات والتحويلات السابقة.

الحفاظ على حقوق المتقدمين مع إعطاء الأولوية للمعلمين المؤهلين تأهيلا عاليا.

رابط للاستفسار عن ترتيبي في النقل الخارجي

أتاحت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية للاستعلام عن ترتيب المعلمين والمعلمات في النقل الخارجي في مختلف المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم السعودية، حيث يمكن الاستفسار عن الترتيب بالذهاب إلى الرابط التالي “”.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة معرفة ترتيبي في النقل الخارجي ، و أسس النقل الخارجي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ، و كيف تستفسر عن النقل الخارجي ، و نتائج الحركة الخارجية للمعلمين في السعودية .