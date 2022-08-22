طريقة معرفة رسوم تجديد الاقامة برقم الاقامة 2022 ، يبحث الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية للتعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة رسوم تجديد الاقامة برقم الاقامة داخل المملكة ، حيث يرجع البحث عن صلاحية الاقامة لتجنب المخالفات ، وتعد خدمة الاستعلام عن صلاحية الاقامة من الخدمات الإلكترونية المهمة التي تقدمها الحكومة السعودية لجميع الأفراد فيها فيما يتعلق بالمقيمين والوافدين لعرض بيانات ومعلومات بطاقة الإقامة لأي فرد داخل المملكة ، تابعوا معنا .

معرفة رسوم تجديد الاقامة برقم الاقامة 2022

يمكننا الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة عن طريق رقم الإقامة من خلال الخطوات التالية

اذهب إلى مباشر الراجحي ““.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي.

انقر فوق المدفوعات من شريط القائمة.

اختر سداد من القائمة المنسدلة.

انقر فوق المدفوعات الحكومية.

الضغط على خدمات المقيمين حسب نوع الخدمة.

اختر الدفع من قائمة نوع العملية.

الضغط على قائمة نوع الطلب واختيار تجديد تصريح الإقامة.

أدخل رقم الإقامة في الحقل المقدم.

أدخل تفاصيل فترة التجديد المطلوبة للإقامة.

انقر فوق “متابعة” لمعرفة المبلغ الإجمالي.

خطوات معرفة رسوم تجديد الاقامة عن طريق رقم الاقامة من الجوال

يفضل العديد من الأفراد الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة من هواتفهم المحمولة على النحو التالي

قم بتنزيل تطبيق الراجحي للهاتف المحمول وقم بتشغيله.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي.

اختر المدفوعات من القائمة الرئيسية.

انقر فوق الخدمات الحكومية، ثم حدد المقيمين.

اختر دفعة من نوع المعاملة، ثم اكتب رقم الإقامة.

أدخل فترة التجديد، ثم انقر فوق التالي.

اختر الحساب ثم اطلع على الرسوم.

الاستعلام عن دفع رسوم تجديد الإقامة، مكتب العمل

يمكن للمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستفسار عن سداد رسوم تجديد الإقامة من الآتي

انتقل إلى بوابة خدمات العمالة “” مباشرة.

انقر فوق خدمات الاستعلام من الواجهة.

بدء خدمة للاستعلام عن خدمات مكتب العمل.

انقر فوق قائمة نوع الخدمة.

اضغط على خيار خدمة تصريح العمل.

اكتب رقم الإقامة في الحقل المخصص لذلك.

أدخل رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق زر البحث الأخضر.

عرض حالة الدفع.

اسعار تجديد الاقامة 2022 في السعودية

يحتوي الجدول التالي على أسعار تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية لعام 2022 م، مع تفاصيل رسوم الخدمات الأخرى لإدارة الجوازات.

خدمات مصاريف إصدار تجديد الإقامة للطلبة الحاصلين على تأشيرة دراسة حر إصدار وتجديد تصاريح الإقامة لمرافقي المقيمين بعد بلوغهم السن القانوني 18 سنة 500 ريال سعودي إصدار وتجديد تصاريح الإقامة لعمال الشركات والمؤسسات 650 ريال سعودي إصدار تصريح إقامة للعمالة المنزلية للمزارعين الأفراد أو الرعاة 600 ريال سعودي إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة 500 ريال سعودي أضف الطفل المولود في المملكة حر تأشيرة خروج نهائي حر تمديد تأشيرة الزيارة 100 ريال سعودي إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة خمس سنوات 300 ريال سعودي إصدار وتجديد جواز سفر سعودي لمدة عشر سنوات 600 ريال سعودي إصدار تأشيرة خروج وعودة واحدة 200 ريال سعودي تأشيرة عبور عبر المملكة العربية السعودية 300 ريال سعودي تأشيرة دخول واحدة 2،000 ريال سعودي تأشيرة متعددة الدخول 3،000 ريال تأشيرة متعددة الدخول 5،000 ريال سعودي تأشيرة متعددة الدخول 8،000 ريال

الفئات المستثناة من دفع رسوم الإقامة في المملكة

فيما يلي قائمة بالفئات المستثناة من دفع رسوم الإقامة في المملكة العربية السعودية

أبناء المواطن السعودي من زوج أجنبي.

الطلاب الذين يحملون تأشيرات دراسة.

التابعون لأفراد الأسرة الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.

الاستعلام عن صلاحية تصريح الإقامة برقم 2022

يمكننا اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن صلاحية الاقامة عن طريق رقم الاقامة

اذهب إلى أبشر مباشرة.

حدد الأفراد من الصفحة الرئيسية.

أدخل رقم معرف الإقامة في الحقل المقدم.

أدخل كلمة المرور ثم انقر فوق تسجيل الدخول.

قم بإجراء التحقق من الهاتف المطلوب.

اكتب الاستعلام عن صلاحية الإقامة في حقل البحث.

انقر فوق الخدمة بمجرد العثور عليها.

أدخل رقم الإقامة في الحقل العلوي.

اكتب رمز التحقق الذي يظهر في الصورة.

انقر فوق “عرض” للاطلاع على تفاصيل صلاحية الإقامة.

الاستعلام عن تجديد الإقامة للمُعالين 2022

يمكنك الاستعلام عن تجديد الإقامة للمُعالين باتباع الخطوات التالية

تسجيل الدخول إلى أبشر ““.

تحقق من رقم الهاتف.

انقر فوق الاستفسارات من الخدمات المكفولة.

اختر للاستعلام عن صلاحية الإقامة.

اكتب رقم إقامة المعال، ثم أدخل رمز التحقق.

انقر على زر العرض الأخضر.

انظر تاريخ انتهاء الصلاحية لمعرفة تاريخ التجديد المناسب.

كيف تستفسر عن خروج نهائي 2022

تستفسر عن تأشيرات الخروج النهائية في المملكة العربية السعودية على النحو التالي

انتقل إلى منصة “مقيم” مباشرة.

انقر فوق خدمة التحقق من التأشيرة.

اختر للتحقق باستخدام رقم الإقامة.

اكتب رقم الإقامة في الحقل الفارغ.

حدد طريقة المطابقة من القائمة المنسدلة.

أدخل البيانات المطابقة، ثم انقر فوق تحقق.

تجديد إقامة أبشر السعودية 2022

فيما يلي خطوات تجديد الإقامة السعودية لعام 2022 م عن طريق أبشر

انتقل مباشرة إلى فريق أبشر.

قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي ثم تحقق.

انقر فوق الخدمات من علامة تبويب الأشخاص المكفولين.

الضغط على خدمة تجديد الإقامة من القائمة.

تواصل لعرض قائمة المتابعين.

الضغط على تجديد الإقامة بجانب اسم المقيم.

حدد فترة التجديد من القائمة المنسدلة.

وافق على الشروط بعد قراءتها.

الضغط على أيقونة تجديد الإقامة عند الانتهاء.

تحقق من التفاصيل، ثم اضغط على تأكيد.

شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السعودية

يجب استيفاء الشروط التالية لتجديد الإقامة السعودية عن طريق أبشر

دفع رسوم الإقامة للمدة المحددة من خلال إحدى قنوات الدفع.

عدم تسجيل أي من المخالفات المرورية على المستفيد الذي نريد تجديد إقامته.

وجود جواز سفر ساري المفعول للفرد الذي نرغب في تجديد إقامته.

أن المستفيد غير مسجل في النظام غائباً عن العمل.

وجود بصمة إصبع مسجلة في أبشر للمستفيد وكافة أفراد الأسرة الذين تزيد أعمارهم عن 6 سنوات.

لا ينبغي إدراج أي فرد من أفراد الأسرة في جواز سفر المستفيد المحدد.

طريقة دفع رسوم تجديد الاقامة 2022

يتبع العديد من سكان المملكة العربية السعودية الخطوات التالية لدفع رسوم الإقامة

حمل تطبيق مباشر الراجحي.

قم بتشغيل التطبيق ثم قم بتسجيل الدخول إلى الحساب المصرفي.

اختر المدفوعات من القائمة الرئيسية.

انقر فوق المدفوعات الحكومية من القائمة.

اضغط على خدمات الإقامة، ثم اختر تجديد الإقامة.

تحديد الدفع ثم ادخال رقم الاقامة.

اختر فترة التجديد من القائمة، ثم انقر فوق التالي.

انقر فوق الحساب المصرفي، ثم انقر فوق تأكيد.

أدخل رمز التحقق باستخدام لوحة الأرقام.

طريقة معرفة رسوم تجديد الاقامة برقم الاقامة 2022 ، تعد الطريقة التي تتعلق بالتعرف على قيمة رسوم تجديد الاقامة ، وهي إحدى الخدمات التي تتيحها الادارة العامة للجوازات داخل المملكة ، وهنالك إمكانية الدفع بالطرق الالكترونية ، وأوضحنا اسعار تجديد الاقامة 2022 في السعودية .