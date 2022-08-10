طريقة معرفة رقم شريحة البيانات موبايلي 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة الرقم الخاص بالشريحة للوصول الى البيانات الخاص بهم ، بحيث يتم ذلك عبر الكود الذي تقدمه الشركة لعملائها داخل المملكة العربية السعودية ، وتعد شركة السعودية الاتصالات موبايلي من شركات الاتصالات البارزة في المملكة ، كونها تقدم العديد من الخدمات المختلفة لعملائها ، تابعوا معنا .

شركة موبايلي السعودية

موبايلي شركة سعودية تأسست عام 2004 م وتعتبر من أكبر شركات الاتصالات السعودية حيث تقدم العديد من الميزات والخدمات الرائعة لمشتركيها مثل خدمات البنية التحتية التي تدعم عملها في مجال الاتصالات. موبايلي تستخدم التقنيات الحديثة مثل 4G و 5G ومشاريع الشبكات والألياف الضوئية وغيرها بالإضافة إلى أحدث الخدمات في مجال الأقمار الصناعية. شبكة موبايلي لديها أكبر قاعدة بيانات للتبادل السريع لحجم البيانات. يقدم خدمات إنترنت غير محدودة إذا تم استخدامه في المكالمات الدولية أو الإنترنت الدولي. كما تسعى لتوفير تغطية كاملة لجميع مناطق المملكة. تصل خدمات موبايلي إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين والأردن. لديها حوالي مليون مشترك أو أكثر. تم إدراج أسهم موبايلي في السوق المالية السعودية “تداول” منذ عام 2004، برأسمال 7،700 مليون ريال سعودي موزعة على 770 مليون سهم، بقيمة اسمية 10.00 ريال سعودي للسهم الواحد.

كيف اعرف رقم شريحة بيانات الجوال

توفر موبايلي إمكانية معرفة رقم شريحة بيانات موبايلي عن طريق الاتصال بالرمز # 222 * والضغط على اتصال، وسيظهر رقم شريحة بيانات مشترك موبايلي بسهولة، ويمكن معرفة رقم شريحة بيانات موبايلي من خلال الخطوات التالية أيضًا

لمستخدمي هواتف Android افتح الإعدادات على جهازك المحمول. أدخل رمز الهاتف. انقر على غطاء الهاتف. سيظهر رقم الشريحة.

لمستخدمي iPhone دخول الإعدادات أدخل خيار الهاتف. اختر رقم هاتف. سيظهر رقم SIM الخاص ببيانات الهاتف.



كيف أعرف رقم شريحة موبايلي الخاصة بي من الرقم التسلسلي

هناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها لمعرفة رقم SIM الخاص بك من خلال الرقم التسلسلي، وذلك باتباع ما يلي

اصطحب شريحتك إلى مكان يبيع هذا النوع من الشرائح، في حالة عدم معرفتك برقم الشريحة وأيضًا في حالة حصولك على هذه البطاقة ولا تعرف رقمها، فعليك تجربتها.

اتصل برقم خدمة العملاء الموجود على الشريحة، واطلب من مندوب الخدمة تفعيل الهاتف، ثم سيطلب منك الرقم التسلسلي الذي يمكنك العثور عليه مطبوعًا على الشريحة.

أرسل رسالة نصية أو قم بإجراء أي مكالمة لرقم هاتف آخر، فسيعرض الهاتف الآخر رقم بطاقة SIM التي تتصل منها، ولكن إذا كانت بطاقة SIM هذه تتبع رقمًا خاصًا، فلن يتمكن الهاتف المحمول من معرفة رقم الاتصال .

كيف أعرف رقم شريحة موبايلي الخاصة بي من خلال iTunes

يمكنك معرفة رقم SIM من خلال برنامج iTunes، وهو تطبيق مجاني متوفر لأجهزة iPhone (IOS) ويمكن تشغيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لمعرفة رقم SIM باتباع الخطوات الموضحة أدناه

عند فتح برنامج iTunes على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، يُقال أنه يعمل على أجهزة كمبيوتر Windows و Macintosh فقط.

قم بتوصيل جهاز iPhone الخاص بك بهذا الكمبيوتر.

الضغط على زر الأجهزة في برنامج iTunes ولكن يختلف مكان الزر حسب إصدار برنامج iTunes كما يلي iTunes 12 من هناك، انقر على الزر الصغير الذي يحتوي على صورة الهاتف التي تظهر في أعلى اليسار. iTunes 11 انقر فوق الزر “iPhone” في الزاوية اليمنى العليا أو حدد “Library” التي ستجدها في أعلى اليمين للخروج من iTunes Store. iTunes 10 والإصدارات الأقدم ابحث عن خيار “الأجهزة” في الشريط الجانبي الأيسر ثم انقر فوق اسم هاتفك أسفل تلك الكلمة.

ابحث عن رقم هاتفك، والذي ستجده في الجزء العلوي من نافذة iTunes بالقرب من صورة الهاتف.

انقر فوق زر الملخص إذا لم يظهر رقم الهاتف.

خطوات معرفة رقم SIM من الرقم التسلسلي لجهة الاتصال

يمكنك معرفة رقم الشريحة من الرقم التسلسلي لجهات الاتصال من خلال الخطوات التالية

أدخل قائمة جهات الاتصال.

انقر فوق الرمز الذي يمثل رمز الهاتف.

اسحب قائمة جهات الاتصال لأسفل.

توجه إلى أعلى قائمة جهات الاتصال.

اسحب جهة الاتصال حتى تظهر المعلومات الخاصة بالهاتف المحمول، بما في ذلك رقم بطاقة SIM.

بطاقات شريحة بيانات موبايلي

توفر موبايلي العديد من شرائح البيانات لعملائها. كما تستخدم هذه البطاقات في جميع أنواع أنظمة الشحن كالآتي

بطاقة 2 جيجا بايت بقيمة 50 ريال سعودي، ومدة صلاحية هذه البطاقة شهر واحد

بطاقة 5 جيجابايت بقيمة 80 ريالاً سعودياً، ومدة صلاحية هذه البطاقة شهر واحد

بطاقة 10 جيجا بايت بقيمة 100 ريال سعودي، وصلاحيتها شهر واحد.

بطاقة 10 جيجا بايت تقدر بـ 175 ريال سعودي، وصلاحيتها 3 أشهر.

بطاقة 20 جيجابايت قيمتها 230 ريالاً سعودياً، وصلاحيتها 3 أشهر.

بطاقة 50 جيجابايت قيمتها 220 ريالاً سعودياً، وصلاحيتها شهرين.

بطاقة 50 جيجابايت تبلغ قيمتها 275 ريالاً سعودياً، وتبلغ صلاحية هذه البطاقة 3 أشهر.

بطاقة 100 جيجا بايت بقيمة 335 ريال سعودي، وتبلغ صلاحية هذه البطاقة 3 أشهر.

بطاقة 300 جيجا بايت بقيمة 450 ريال سعودي، وتبلغ صلاحية هذه البطاقة 3 أشهر.

باقات البيانات المضافة من موبايلي

هناك مجموعة كبيرة من البيانات المضافة التي توفرها شبكة موبايلي، لتناسب جميع الفئات، على النحو التالي

طَرد انقضاء سعر التفعيل / التجديد أوقف التجديد 150 ميجا بايت 15 يوم 5.75 ريال 750 00750 500 ميجا بايت 15 يوم 17.25 ريال 5100 5102 1 جيجا بايت 30 يوما 34.5 ريال 6100 6102 2 جيجا بايت 30 يوما 57.5 ريال 7200 7202 5 جيجا بايت 30 يوما 86.25 ريال 7300 7302 10 جيجا بايت 30 يوما 109.25 ريال 7050 7052 10 جيجا بايت 90 يومًا 189.75 ريال 6070 6072 20 جيجا 30 يوما 155.25 ريال 6300 6302 20 جيجا 90 يومًا 253 ريال 8200 8202 50 جيجا 60 يوما 241.5 ريال 7090 7092 50 جيجا 90 يومًا 299 ريال 8070 8072 100 جيجا بايت 30 يوما 184 ريال 7080 7082 100 جيجا بايت 90 يومًا 368 ريال 8080 8082 300 جيجا بايت 90 يومًا 517.5 ريال 300 غير متاح 600 جيجا بايت 180 يومًا 1035 ريال 606 غير متاح غير محدود 30 يوما 373.75 ريال 4930 4932

تواصل مع خدمة عملاء موبايلي

يمكن للمشتركين التواصل مع موبايلي تيليكوم في حالة وجود استفسارات أو شكاوى، أو التعرف على أحدث العروض، وذلك من خلال إحدى الطرق التالية

اتصل على 900 أو 1100 من أي رقم موبايلي.

اتصل على 0560101100 من أي شبكة أخرى.

الدخول على صفحة تقديم الشكوى على موقع موبايلي الرسمي.

تعرفنا عبر السطور السابقة الى التعرف على طريقة معرفة رقم شريحة البيانات موبايلي 2022 ، وكيفية معرفة رقم الشريحة من الرقم التسلسلي ، وطرق التواصل مع خدمة عملاء موبايلي للاستعلام أو لتقديم الشكاوى ، و باقات البيانات المضافة من موبايلي .