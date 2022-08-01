طريقة مهلبية الشوفان بالفواكة والمكسرات مناسبة لانظمة الدايت والتخسيس

المهلبية من ألذ الحَلْويات التي يمكنك تحضيرها وتقديمها لعائلتك وأطفالك، خاصة إذا أضفنا دقيق الشوفان.

يزيد من القيمة الغذائية للبودينج ويجعله أكثر فائدة ومغذية للأطفال، كَمْا أن بودنغ دقيق الشوفان هُو حَلْوى مثالية للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا ووجبة فطور صحية ومغذية لجميع أفراد الأسرة.

تم اختيار دقيق الشوفان ليتم إدراجه ضمن الأطعمة التي يتم وضعها فِيْ الوجبات الغذائية بسبب العديد من الاختيارات والحسابات، من بينها أنه غني بالفِيْتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم كَمْا أنه غني بالعديد من أنواع الألياف التي تساعد فِيْ الغذاء ابقى قليلا. وقت طويل فِيْ المعدة

تحضير بودنغ مناسب للأنظمة الغذائية

مكونات بودنغ جوز الهند والشوفان

4 أكواب حَلْيب.

2 ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

3 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

2 ملاعق كبيرة من دقيق الشوفان.

ربع كوب جوز هند ناعم.

علبة قشطة.

لتزيين بودنغ دقيق الشوفان نحتاج

نصف كوب جوز هند ناعم.

ربع كوب فستق مطحون.

كيفِيْة صنع بودنغ دقيق الشوفان بجوز الهند

نأخذ وعاء عميق ونضيف الحَلْيب والنشا والسكر ونقلب جيدا.

ثم نرفع القدر إلى درجة حرارة متوسطة مع التحريك جيدًا.

ثم نضيف دقيق الشوفان دون التوقف عن التحريك.

ثم نضيف جوز الهند وعندما يبدأ الخليط فِيْ الغليان نضيف الكريمة.

قلبي البودينغ جيدًا، ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه ليبرد قليلًا.

نحضر الأطباق لتقديم البودنج ونسكب البودنج معها.

ثم نقوم بتزيين البودنج بجوز الهند والفستق الحَلْبي ونضعه فِيْ الثلاجة ليبرد ويتجمد، ثم نقدمه.

مكونات صنع بودنغ الشوفان بالكاكاو

4 أكواب حَلْيب.

كوب دقيق الشوفان الناعم.

4 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام بدون سكر.

نصف كوب سكر أبيض.

2 ملاعق صغيرة من الفانيليا.

ملعقة زبدة.

كيفِيْة صنع بودنغ دقيق الشوفان بالكاكاو