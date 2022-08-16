طريقة نقل الطالب من مدرسة الى اخرى عبر نظام نور 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل اولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة التسجيل في نقل الطالب من مدرسة الى اخرى عبر استخدام منصة نظام نور داخل المملكة العربية السعودية ، ويرجع ذلك الى السبب الأساسي الذين يرغبون الطلاب بالانتقال نتيجته ، تابعوا معنا للتعرف على شروط وإجراءات نقل الطالب من مدرسة لعام 1444 .

كيفية نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى

طريقة نقل أي طالب داخل المملكة العربية السعودية من مدرسة إلى أخرى في نفس المرحلة التعليمية هي الوصول إلى حساب ولي الأمر على برنامج نظام نور الرقمي للتعليم عبر الإنترنت والبدء في نقل الطالب، حيث كان حساب استفسارات نظام نور الرسمي هو أعلن على موقع تويتر أنه أصبح الآن متاحًا للذهب لأيقونة (تعديل – تحويل) للطلاب من خلال نظام نور، وذلك لاستكمال إجراءات التحويل والحصول على الموافقة على الطب إلكترونيًا عبر الإنترنت.

كيفية نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى عبر نظام نور 1444

يجب على كل ولي أمر يرغب في معرفة كيفية نقل طالب من مدرسة إلى أخرى من خلال نظام نور 1444 اتباع الخطوات المذكورة أدناه

انتقل مباشرة إلى الصفحة الرسمية لنظام نور التعليمي عبر الإنترنت “”

ابدأ بإدخال بيانات حساب الوالد مثل اسم المستخدم + كلمة المرور + رمز التحقق البشري، وانقر فوق تسجيل الدخول، وتظهر الصورة التالية هذا

بعد الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لنظام نور والخدمات المتوفرة من خلاله ؛ يجب على ولي الأمر النقر على أيقونة (طلب التحويل إلى مدرسة).

توضيح بعض المعلومات المهمة حول عملية التحويل وهي اسم الطالب المراد نقله. اختر اسم القسم التعليمي المراد التحويل منه. اختر الإدارة التعليمية المراد التحويل إليها. اختر اسم المدرسة التي تريد نقل الطالب إليها.

بعد الانتهاء اضغط على زر (تثبيت).

وبالتالي، سيتم استلام طلب نقل الطالب المقدم من ولي الأمر على نظام نور ؛ ثم معالجة الطلب والبت فيه سواء بالموافقة أو الرفض.

تسجيل حساب والد جديد في نظام نور 1444

يعتمد نظام نور على وجود نقطة اتصال سهلة وسريعة بين ولي الأمر والإدارات التعليمية المختلفة داخل المملكة ؛ من أجل التمكن من متابعة الابن أو الابن من جهة وأيضًا القدرة على استكمال أي إجراءات للطالب، لذلك تم توفير إمكانية إنشاء حساب مستخدم لأي ولي أمر على النحو التالي

الوصول المباشر إلى رابط صفحة تسجيل الحساب الرئيسي الجديد “”

أدخل (رقم سجل الوالدين أو الرقم القومي) + (اسم المستخدم المقترح)، ثم اضغط على زر (التالي)، كما هو موضح في الصورة.

بعد الانتقال إلى الصفحة التالية ؛ يجب عليك الضغط على (تسجيل طالب جديد).

هنا يجب على ولي الأمر إدخال بعض البيانات مثل (رقم الهوية الوطنية للمواطن – أو – رقم بطاقة الإقامة لغير السعوديين).

تحديد علاقة القرابة بين ولي الأمر والطالب المراد تسجيله مع بيان تاريخ ميلاد الطفل.

تحديد مدرسة الطالب.

يجب على ولي الأمر إرفاق أي بيانات أخرى تتعلق بالطالب، مع توضيح بيانات عنوان الإقامة والإقامة، ووسائل التواصل مع كل من ولي الأمر والطالب أيضًا.

شروط نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم السعودية تضع مجموعة من القواعد الخاصة بإجراءات نقل الطلاب بين المدارس وبعضهم البعض داخل المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو التالي

لا توجد عوائق تنقل مطبقة في منطقة معينة داخل المملكة ؛ يمكن لأي من طلاب المملكة في أي محافظة أو منطقة سواء الرياض أو جدة أو المدينة المنورة أو الدمام أو الأحساء أو المنطقة الشرقية أو غيرها، التقدم بطلب للتحويل من مدرسة إلى أخرى بشرط وجود سبب مقنع. من أجل هذا.

لا يتم قبول طلبات تحويل الأوراق، ولكن يجب أن يكون هناك حساب خاص للوالد أو الطالب في نظام نور التعليمي الرقمي، وبالتالي ؛ تقديم طلب تحويل إلكتروني مباشرة من خلاله.

بعد تقديم طلب التحويل ؛ سيقوم النظام بة وفحص الطلب وفي حالة الموافقة يتم إخطار المدرسة التي سيتم التحويل منها والمدرسة التي سيتم التحويل إليها.

يجب الالتزام بمعايير الأهلية للنقل بين المدارس ؛ لا يمكن للطالب المقيم بشكل دائم في جدة تقديم طلب للتحويل إلى مدرسة بالرياض دون إثبات نقل محل الإقامة.

يتم أخذ مجموعة من المعايير المهمة في الاعتبار فيما يتعلق بالموافقة على طلب نقل الطالب، وأهمها المنهج، ومدارس إحياء القرآن، ومدارس التعليم العام، بالإضافة إلى البيئة المعيشية للطالب. .

في حالة انتقال الطالب من مدرسة إلى أخرى داخل نفس المنطقة أو المدينة ؛ تقدر المسافة بحوالي مائتين وخمسين (250) مترا على الأقل أو أكثر.

يجب أن يكون سبب الرغبة في نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى واضحًا ودقيقًا وخاليًا من التلاعب أو التزوير.

شكل خطاب نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى

إذا كنت ترغب في نقل طفل من مدرسة إلى أخرى، سواء من مدرسة حكومية إلى أخرى، أو من مدرسة حكومية إلى مدرسة خاصة وعالمية ؛ يجب إعداد صيغة قوية وصادقة في نفس الوقت، من شأنها أن تساعد في الحصول على الموافقة النهائية لنقل الطالب إلى المدرسة الجديدة دون عوائق. ومن أفضل أشكال نقل الطالب من مدرسة إلى أخرى ما يلي

النموذج الأول

إلى السيد المحترم / مدير الإدارة التربوية في منطقة _____ أبعث لك تحية طيبة، لكن بعد ….. سيدي، أرسل هذه الرسالة إلى سعادتكم بصفتي الوصي على طالب ______ في الفصل ______، حيث نقلني ريتش إلى مكان العمل لديّ من _____ إلى فرع الشركة في _____، مما جعل من الضروري نقل الإقامة إلى هذه المنطقة، وأخذ عائلتي معي، لذلك أطلب شرفك بالموافقة على نقل ابني المذكور أعلاه إلى مدرسة ______ في الإدارة التربوية ____. شكرا جزيلا لك. والقادر على كل هذا.

المرسل هو السيد __________________ مهندس بهيئة الهوية الوطنية رقم __________________ رقم الجوال __________________ عنوان البريد الإلكتروني __________________ التوقيع __________________

النموذج الثاني

كتابيًا بتاريخ اليوم _______ للأستاذ المتميز _____ مدير الإدارة التربوية بمنطقة (الرياض) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ذلك .. أخاطبكم بهذا الخطاب وطلب ابني الطالب ______ المسجل في __المدرسة __ في الفصل ؛ حيث تعرض ابني عند عودته من المدرسة لحادث مروري خطير جعله غير قادر على الذهاب إلى المدرسة بمفرده مرة أخرى. حيث تبعد عن المنزل حوالي 1000 متر، وأنا أعلم مدى حرصك على المستقبل التعليمي لأطفالك ؛ أطلب منك الموافقة على نقل ابني إلى مدرسة ______، حيث إنها تبعد 100 متر فقط عن مكان إقامتنا، حتى نتمكن من متابعة ابننا للذهاب إلى المدرسة دون أن يكون غائبًا قدر الإمكان، ويرجى قبول الجميع شكر وتقدير. __________________ مقيم بمنطقة الرياض __________________ رقم بطاقة الهوية الوطنية __________________ رقم الهاتف المحمول __________________ التوقيع __________________

رابط نظام النقل المدرسي في نور

في ظل حرص المملكة العربية السعودية على تفعيل خدمات التحول الرقمي في جميع الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء. يتم دائمًا تشغيل الروابط والصفحات والبوابات المباشرة على الويب وإتاحتها للجميع ؛ حتى يتمكنوا من الوصول إلى هذه الخدمات والحصول عليها في غضون دقائق قليلة بدلاً من عناء الذهاب إلى الدائرة الحكومية، وبالنظر إلى تساؤل الكثيرين حول الارتباط المباشر بنظام نور للمواصلات المدرسية ؛ يمكن أن تذهب إليه مباشرة “.

طريقة نقل الطالب من مدرسة الى اخرى عبر نظام نور 1444 ، تعد منصة نظام نور التابعة لوزارة التربية والتعليم هي حلقة الوصل بين اولياء الامور وحياة طلابهم الدراسية والتي تمكن اولياء الامور من متابعة ابنائهم بطريقة مناسبة دون الحاجة الى الحضور الى الدرسة .