طريقة نقل ملكية السيارة الكترونيا عن طريق أبشر 1444 والشروط المطلوبة والرسوم ، تعتبر تلك المسئلة من الأمور التي يتسائل حولها العديد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، والتي عملت إدارة المرور في المملكة على إتاحتها كإحدى الخدمات الالكترونية التي يتم تقديمها عبر استخدام منصة ابشر الالكترونية ، ومن تلك الخدمات التي أتيح للمواطن العمل بها نقل ملكية السيارة عبر أبشر ، تابعوا معنا .

خدمة بيع السيارات من أبشر

تعتبر خدمة بيع السيارات من أبرز الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر منصة أبشر لمساعدة الأفراد على بيع المركبات الخاصة ومركبات النقل الخاصة. البيع التقليدي، ويجب على الأفراد الذهاب إلى فرع المرور لنقل ملكية المركبات الأخرى.

كيفية نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية نقل ملكية سياراتهم عن طريق أبشر على النحو التالي

ذهب البائع إلى منصة أبشر مباشرة.

انقر فوق الأفراد وأكمل تسجيل الدخول.

انقر فوق الخدمات من علامة التبويب خدمات السيارة.

اضغط على خدمة بيع المركبات من القائمة.

اضغط على الخدمة لعرض السيارة المعروضة للبيع.

اختر إحدى السيارات من القائمة المتوفرة.

أدخل سعر السيارة وقم بتأكيده.

أدخل رقم هوية المشتري في الحقل المقدم.

حدد نوع التقويم ثم أدخل تاريخ الميلاد.

اختر بنك البائع من القائمة المنسدلة.

أدخل رقم الحساب المصرفي المعروف باسم IBAN.

أدخل تفاصيل العنوان، ثم انقر على متابعة.

وافق على الإقرار، ثم انقر فوق تأكيد.

العودة إلى خدمة بيع السيارة بعد قبول المشتري.

اضغط لإتمام التعهد ونقل الملكية.

اختر السيارة التي نريد نقل ملكيتها.

وافق على الشروط، ثم انقر لاستلام السيارة.

أدخل رمز التحقق، ثم انقر فوق إرسال الطلب.

كيفية قبول نقل ملكية السيارة للمشتري عبر أبشر

على المشتري قبول طلب نقل ملكية المركبة من خلال حسابه على منصة أبشر على النحو التالي

انتقال المشتري إلى أبشر.

أكمل خطوات تسجيل الدخول.

انقر فوق الخدمات من علامة التبويب خدمات السيارات.

اضغط على خدمة بيع السيارة.

اضغط على أوامر الشراء، ثم اختر السيارة.

حدد بنك المشتري ثم أدخل رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

أدخل تفاصيل العنوان، ثم انقر على متابعة.

وافق على الإعلانات بعد قراءتها.

انقر فوق الزر “تأكيد” عند الانتهاء.

شروط نقل ملكية المركبة عن طريق أبشر 1444

يجب استيفاء الشروط التالية لنقل ملكية السيارة عبر منصة أبشر

دفع رسوم الخدمة من خلال القنوات الإلكترونية المعتمدة.

معنى السيارة من قبل المشتري والاتفاق على السعر مع البائع.

عدم وجود أي من المشتري أو المركبة.

لقاء المشتري مع البائع بعد إتمام سداد قيمة السيارة ومن ثم تسليم السيارة.

يجب أن يكون كل من البائع والمشتري مسجلين في منصة أبشر.

أن لا يقل سعر المركبة عن خمسة آلاف 5000 ريال ولا يزيد عن مائتي ألف 200 ألف ريال.

أن تكون المركبة بحالة جيدة وغير متوقفة أو مفقودة أو مطلوبة أو محجوزة.

صلاحية رخصة المركبة، بالإضافة إلى تقديم فحص فني وتأمين ساري المفعول.

أن تكون المركبة من فئة النقل الخاص أو الخاص للمواطنين.

يجب أن تكون المركبة ضمن الفئة الخاصة للمقيمين في المملكة.

المستندات المطلوبة لنقل ملكية المركبة عن طريق أبشر

من الضروري توفير بيانات المستندات التالية إذا كنت ترغب في نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر

بيانات هوية البائع وهوية المشتري.

أي مستند بنكي يحتوي على رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN).

رسوم نقل ملكية السيارة في السعودية 2022

تقوم الحكومة السعودية بتحصيل رسم قدره مائة وخمسون 150 ريال سعودي عند الرغبة في الاستفادة من خدمة نقل المركبات، ويجب على المشتري دفع رسوم إتمام عملية البيع لإتمام العملية، وقيمة هذه الرسوم. مائتان وثلاثون 230 ريالا تضاف على سعر السيارة.

كيفية دفع رسوم نقل ملكية السيارة عن طريق الصراف

يقوم العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بدفع رسوم نقل ملكية السيارة من خلال جهاز الراجحي للصراف الآلي باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى إحدى ماكينات صرف الراجحي.

أدخل بطاقة الائتمان في المكان المخصص.

أدخل رمز المرور باستخدام لوحة الأرقام.

اضغط على زر الخدمات الحكومية.

انقر فوق المدفوعات ثم اختر خدمة السيارة.

انقر فوق نقل الملكية.

اتبع التعليمات لإتمام الدفع.

مزايا نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر

تتميز خدمة نقل ملكية المركبات عبر منصة الخدمات الإلكترونية أبشر بالعديد من المزايا، وإليكم بعض أبرز هذه الميزات

المرونة تتمتع عملية بيع المركبات من خلال منصة أبشر بمرونة كبيرة في جميع إجراءاتها. حيث يقوم البائع بتحديد سعر السيارة ثم تقديم طلب البيع للمشتري للحصول على موافقته مباشرة، ويمكن للطرفين إلغاء عملية البيع في أي خطوة قبل انتهاء التسليم.

سهولة الوصول يمكن للبائع والمشتري الانتقال إلى منصة أبشر وإتمام خطوات البيع بسهولة دون التقيد بمكان أو وقت محدد لإتمام التعهد.

موثوقية كبيرة يتم تحويل الأموال من الحساب البنكي للمشتري إلى حساب البائع فور الانتهاء من تسليم السيارة بدرجة كبيرة من الموثوقية مع نقل ملكية السيارة للمشتري مباشرة مما يضمن عدم التعرض للاحتيال.

إلغاء عملية بيع السيارة من أبشر

على المشتري قبول طلب نقل ملكية السيارة من خلال حسابه على منصة أبشر على النحو التالي

انتقل إلى منصة أبشر مباشرة.

قم بتسجيل الدخول وأكمل عملية التحقق.

انقر على زر الخدمات من خدمات السيارات.

انقر فوق بيع المركبات.

انقر فوق طلبات الشراء أو طلبات البيع.

اختر عملية البيع التي نريد إلغاءها.

انقر فوق زر إلغاء الطلب.

اتبع التعليمات لإنهاء إلغاء الطلب.

حجز موعد لنقل ملكية المركبة بعد تقديم الطلب عن طريق أبشر

يشترط حجز موعد لإتمام عملية نقل ملكية المركبات التي لا يمكن نقلها عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، ويتم حجز الموعد عبر منصة أبشر على النحو التالي

اذهب إلى أبشر مباشرة.

أكمل عملية تسجيل الدخول ثم أكمل عملية التحقق.

انقر على زر المزيد من المواعيد.

انقر فوق حركة المرور، ثم اختر حجز موعد.

التوجه إلى خدمة المواعيد بعد قراءة التعليمات.

انقر فوق حجز موعد جديد.

تحديد خدمة نقل ملكية المركبة.

حدد المنطقة، ثم انقر فوق “التالي”.

اختر الفرع ثم اضغط على أحد المواعيد المتاحة.

تأكيد بيانات الموعد بعد التحقق.

احفظ نسخة من تذكرة الموعد لإظهارها عند ة.

رابط نقل ملكية المركبة عبر منصة أبشر

يمكننا الانتقال إلى خدمة بيع المركبات من خلال منصة أبشر للخدمات الإلكترونية “” مباشرة، ولا بد من تسجيل الدخول إلى المنصة حتى يتمكن المستخدم من متابعة إجراءات هذه الخدمة.

طريقة نقل ملكية السيارة الكترونيا عن طريق أبشر 1444 والشروط المطلوبة والرسوم ، تم منح تلك الخدمة عبر منصة أبشر من قل الادارة الخاصة بالمرور دون حاجة المواطن الى الذهاب الى أحدى فروع الادارة التي تتواجد في جميع مناطق المملكة .