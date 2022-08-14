طريقة وشروط التقديم على الاسكان 1444 ، تتميز المملكة العربية السعودية بوجود العديد من الخدمات التي تقدمها للمواطنين ، من أحل مساعدتهم على تحقيق متطلبات الحياة بأبسط الطرق وأيسرها ومن تلك الخدمات التي تقدمها برنامج الإسكان وهو من البرامج الخدمية المهمة التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة للمواطنين والمواطنات ، بهدف تحسين الوضع المعيشي لهم وتوفير السكن اللائق لهم ولعائلاتهم ، تابعوا معنا .

البرنامج السكني

برنامج سكني هو أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير مكان مناسب ومناسب للعيش سواء للمتزوجين أو المتزوجين من الرجال والنساء. ونلاحظ أن برنامج “سكني” انطلق في عام 2017، ولا يزال البرنامج ساري المفعول حتى الآن، حيث يقدم أكثر من 300 ألف خدمة لمختلف المواطنين في السعودية كل عام.

شروط التقديم على السكن

عملت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية على تحديد مجموعة من الشروط للتقدم لبرنامج الإسكان، وكانت هذه الشروط على النحو التالي

أن يكون المتقدم حاصلاً على الجنسية السعودية حصريًا.

يجب أن تكون الأسرة المقدمة للطلب مقيمة في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.

مقدم الطلب ليس لديه سكن حكومي.

يجب ألا يكون لمقدم الطلب مكان إقامة مناسب لأكثر من 5 سنوات.

في حالة وفاة الأب، يمكن للأبناء التقدم بطلب للحصول على سكن.

يجب أن يكون المتقدم هو المعيل للأسرة سواء كان زوجًا أو أبًا.

في حالة عدم وجود الأب أو الزوج، يمكن للزوجة التقدم بطلب للحصول على سكن.

إذا كانت مقدمة طلب السكن أرملة أو مطلقة، يجب أن تمر سنتان منذ وفاة زوجها أو طلاقها.

شروط الإقامة للمطلقات اللواتي ليس لديهن أطفال

وضعت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط للاستفادة من برنامج سكني. تختلف هذه الشروط والمعايير حسب الحالة للحصول على دعم الإسكان. فيما يلي نستعرض شروط سكني للمطلقات اللواتي ليس لديهن أطفال

يجب أن تحمل المطلقة الجنسية السعودية.

أن تكون المطلقة وعائلتها مقيمين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

أن لا يقل عمر المطلقة عن 25 سنة.

لم يمتلك أي قريب من الدرجة الأولى للمرأة المطلقة منزلًا سكنيًا في السنوات الخمس الماضية.

لا يجب أن تمتلك قريبة عائلة المطلقة التي تعولها منزلاً.

مرت سنتان على الأقل منذ طلاقها.

يجب على المطلقة إرفاق المستندات التي تثبت شرط الاستفادة من قرض الإسكان.

شروط دعم السكن للعزاب

وضعت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية مجموعة من الشروط والمعايير للبكالوريوس للحصول على الدعم السكني، وهذه الشروط على النحو التالي

يجب أن يكون المتقدم الوحيد سعودي الجنسية فقط.

أن يكون العازب وعائلته مقيمين بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم أكثر من 25 عامًا.

لم يمتلك أي من أفراد عائلة العازب منزلًا لائقًا خلال السنوات الخمس الماضية.

يجب ألا يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة منزلًا من خلال برنامج دعم الإسكان.

يمكن للأخوة المعذبين التقدم لبرنامج سكني معًا في حالة وفاة الأب أو من ينوب عنه.

طريقة التقديم على السكن 1444

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية طريقة للتسجيل في برنامج الإسكان، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع الإسكان من خلال الرابط التالي “”.

انقر فوق خيار التسجيل الجديد وافتح حسابًا خاصًا.

انقر فوق الخيار Agree بعد قراءة جميع الشروط بعناية.

اكتب معلومات الأسرة في الحقل المخصص لها.

أجب على جميع الأسئلة المتعلقة بالسكن الحالي.

انتقل إلى الصفحة التالية لكتابة المعلومات.

الانتهاء من تحديث معلومات الحساب.

التفعيل ثم الضغط على خيار تأكيد الحساب في برنامج سكني.

قدم الطلب عن طريق كتابة المعلومات على الموقع.

اكتب المعلومات التالية المستوى التعليمي للفرد. فترة الإقامة في الخارج.

تحديد ما إذا كان المتقدم مستفيدًا أم لا من خدمات برنامج سكني.

توفير رقم هاتف مقدم الطلب أو بريده الإلكتروني للتواصل معه.

انقر فوق خيار إرسال.

سيكون الطلب قيد الدراسة، وإذا تمت الموافقة على الطلب، فسيتم إبلاغ مقدم الطلب باختيار البرنامج الخاص الذي يرغب في المشاركة فيه.

طلب سكن المطلقات

أوضحت وزارة الإسكان في السعودية طريقة التسجيل في برنامج سكني للمطلقات، وجاء ذلك وفق الخطوات التالية

انتقل مباشرة إلى موقع وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية.

انقر فوق خيار التسجيل الجديد، ثم انقر فوق الخيار لفتح حساب خاص.

انقر للموافقة على الشروط والأحكام.

أجب بدقة على مجموعة الأسئلة المطروحة حول الإقامة الحالية لمقدم الطلب.

أكمل المعلومات وقم بتحديث الحساب.

اكتب المعلومات المطلوبة ؛ ثم قم بتأكيد الحساب في منصة سكني.

بعد تفعيل الحساب والتحقق منه، سيتم توفير المعلومات التالية المستوى العلمي. فترة الإقامة في الخارج. تحديد حالة المتقدمة في حال كانت قد استفادت سابقًا من برنامج الإسكان. إدخال البيانات والمعلومات للتواصل مع مقدم الطلب، ثم كتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

انقر فوق إرسال.

سيتم دراسة الطب، وفي حالة الموافقة على ذلك يتم إبلاغ المطلقة باختيارها في برنامج الإسكان لتحديد البرنامج المطلوب.

طرق التواصل مع برنامج سكني السعودي

بالإمكان التواصل مباشرة مع برنامج الإسكان السعودي، حيث وفرت وزارة الإسكان عدة طرق للتواصل مع الوزارة نذكرها على النحو التالي

عنوان البريد الالكترونى .

الرقم البريدي لوزارة الإسكان 68222.

الرقم الموحد لوزارة الإسكان 199090.

موقع وزارة شؤون الإسكان.

رابط طلب سكن 1444

حددت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية خدمة الإسكان لجميع المواطنين السعوديين، ويأتي هذا البرنامج بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر ومساعدتهم على تحسين ظروفهم المعيشية. “”.

طريقة وشروط التقديم على الاسكان 1444 ، ويعد برنامج سكني هو أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية، بهدف توفير مكان مناسب للعيش ، وشرحنا طرق التواصل مع برنامج سكني السعودي .