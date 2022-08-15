طريقة وشروط تجديد سجل شركة في السعودية ، تتيح المملكة للأشخاص العاملين في الشركات وأصحابها انشاء الشركات الخاصة بهم ، ولكن ذلك الأمر يدفع بمنشأ الشركة الى الالتزام بالشروط والمعايير التي تتعلق بالسجل التجاري الخاص بالشركة لتجاوز المخالفات أو الحاق الضرر بالشركة ، بحيث يتم ذلك من خلال وزارة التجارة من أجل الاستمرار في ممارسة النشاط التجاري بشكل قانوني ، تابعوا معنا .

تجديد السجل التجاري

يتم تجديد السجل التجاري للشركات في المملكة العربية السعودية من قبل أصحاب الشركات لمواصلة ممارسة النشاط التجاري لشركاتهم بشكل قانوني. تقدم وزارة التجارة السعودية خدمة تجديد سجل الشركات إلكترونياً. لتمكينهم من تجديد سجلاتهم التجارية باستثناء الشركات المساهمة، ويمكن لأصحاب الشركات تجديد سجلاتهم باتباع بعض الخطوات البسيطة دون الحاجة إلى زيارة مكاتب وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية.

كيفية تجديد سجل الشركة

أوضحت وزارة التجارة السعودية خطوات تحديث السجل التجاري للشركات على النحو التالي

التوجه إلى خدمة تجديد السجل التجاري للشركات “”.

انقر على أيقونة “بدء الخدمة”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام رقم المعرف وكلمة المرور.

انقر فوق رمز “اتخاذ قرار” بعد تسجيل الدخول.

انقر فوق “اختيار تجديد”.

أدخل جميع البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها.

قم بة البيانات المدخلة لتأكيدها.

تقديم طلب تجديد سجل تجاري.

يتم إصدار فاتورة لدفع الرسوم ثم إرسالها إلى رقم الهاتف المحمول.

أكمل خطوات دفع رسوم الفاتورة من خلال طرق دفع مختلفة.

بعد دفع الرسوم يمكن للمستخدم طباعة السجل التجاري.

بطباعة مستند السجل التجاري يتم تحديث السجل التجاري للشركة دون الحاجة للذهاب إلى فرع وزارة التجارة.

شروط تجديد السجل التجاري في السعودية

يجب على أصحاب الشركات تجديد سجلهم التجاري استيفاء الشروط أو المتطلبات التالية

يجب أن يكون لدى الشركة رخصة عمل سارية.

أن يكون السجل التجاري الأساسي ساري المفعول.

من المهم تجديد السجل التجاري قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء الصلاحية.

يجب دفع رسوم التجديد إلكترونيًا.

دفع أي التزامات مالية على الشركة.

رسوم تجديد السجل التجاري للشركات

أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية عن الرسوم المطلوبة لتحديث السجل التجاري للشركات. تختلف هذه الرسوم وفقًا للشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات ذات الشراكات البسيطة أو المشتركة ؛ فيما يلي سنتعرف على رسوم تحديث السجل التجاري للشركات حسب نوع الشركة.

رسوم تجديد السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة

لتحديث السجل التجاري للشركات ذات المسؤولية المحدودة يتم دفع مبلغ 1200 ريال سعودي إلى السجل الرئيسي للشركة خلال عام واحد، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية والتي تختلف حسب نوع النشاط التجاري ودرجته. كل عام ويدفع مبلغ 600 ريال سعودي للسجل التجاري الفرعي خلال عام واحد، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية التي تختلف حسب نوع نشاط السجل التجاري والدرجة لكل عام.

رسوم تجديد السجل التجاري للشركات ذات الشراكة المحدودة أو التضامنية

لتحديث السجل التجاري للشركات ذات الشراكة المحدودة أو التضامنية يتم دفع مبلغ 800 ريال سعودي للسجل التجاري الأساسي خلال عام واحد، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية التي تختلف حسب نوع نشاط السجل التجاري. والدرجة كل عام، ويتم دفع مبلغ 400 ريال سعودي لتحديث السجل التجاري المطابق الفرعي خلال عام واحد، بالإضافة إلى رسوم الغرفة التجارية، والتي تختلف حسب نوع نشاط السجل التجاري و درجة لكل عام.

تجديد السجل التجاري من الفرع

يتم تجديد السجل التجاري إلكترونيًا عبر موقع وزارة التجارة الإلكترونية خلال يوم واحد فقط، وقالت وزارة التجارة إنه إذا لم يكن من الممكن تجديد السجل التجاري إلكترونيًا بعد مرور يوم عمل كامل، فيمكن الذهاب إلى أحد فروع وزارة التجارة بالمملكة خلال ساعات الدوام الرسمي لتجديد السجل التجاري يدوياً من الأحد إلى الخميس من الساعة 730 صباحاً حتى 230 صباحاً.

كيفية التحقق من السجل التجاري

توفر وزارة التجارة السعودية خدمة إلكترونية تمكن أصحاب الشركات من التحقق من سجلاتهم التجارية إلكترونيًا. يمكن تنفيذ هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى خدمة “التحقق من السجلات”.

أدخل رقم السجل التجاري في الخانة المخصصة له.

أدخل تاريخ انتهاء السجل التجاري باستخدام التقويم.

اكتب الكود كما هو موضح في الصورة.

انقر على أيقونة “تحقق”.

رابط لتحديث سجل الشركة في المملكة العربية السعودية

يمكن التوجه إلى خدمة تجديد السجل التجاري للشركات من خلال وزارة التجارة السعودية مباشرة “” ومن ثم اتباع الخطوات التي حددناها أعلاه تحت عنوان “كيفية تجديد سجل الشركة”.

طريقة وشروط تجديد سجل شركة في السعودية ، يعتبر السجل التجاري من الوسائل المهمة لتنظيم الأعمال في المملكة العربية السعودية ، ويتم تجديد السجل التجاري إلكترونيًا من خلال موقع وزارة التجارة السعودية ، مما يجعلهم قادرين على مزاولة أنشطتهم التجارية في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني.