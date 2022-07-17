طريقه عمل الصابون السائل بالزيوت العطرية ونظافة فائقة

تعلم معنا من خلال مقال اليوم كيفِيْة صنع صابون سائل لغسيل الصحون فِيْ المنزل باستخدام مكونات رخيصة وغير مكلفة وضمان أعلى مستويات النظافة للأطباق وأدوات المطبخ، وتجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الطرق المستخدمة لهذا الغرض ولكن القليل منها تحقيق نتائج إيجابية تابعنا حتى تكتشف معنا أفضل طريقة لصنع صابون الأطباق السائل، كجزء من خدمة الوصفات التي يسعدنا تقديمها يوميًا لزوارنا الكرام.

صابون سائل من الضروري النفط

لم تعد هناك حاجة لمنظفات الأطباق الجاهزة للاستخدام، والتي يمكن أن تحتوي على مواد كيميائية ضارة، بعد معرفة كيفِيْة صنع صابون الأطباق السائل.

نصف لتر ماء.

60 مل من الصابون السائل.

9 مل من الصابون المبشور.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

30 قطرة من نوع واحد من الزيوت العطرية.

12 جرام من صودا الغسيل.

كيف تستعد

اخلطي الصابون المبشور والماء فِيْ وعاء عميق مع التقليب المستمر حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها البعض.

نضع القدر على نار عالية ونتركه لمدة ربع ساعة مع التحريك باستمرار حتى يذوب الصابون تمامًا.

ارفعي القدر عن النار ثم أضيفِيْ الصابون المبشور واستمري فِيْ التقليب.

ثم تضاف الصودا والجلسرين وتقلب جيدا حتى تمتزج جميع المكونات.

اتركي الخليط فِيْ الوعاء لمدة 24 ساعة، وفِيْ حالة عدم تجانس الخليط، يمكنك إضافة كَمْيات صغيرة من صودا الخبز تدريجياً، مع مراعاة التخلص من الكتل الكبيرة عند خلط الخليط فِيْ الخلاط الكهربائي.

ثم أضف 30 نوعًا من الزيوت الأساسية مثل زيت العرعر أو زيت اللافندر أو زيت البرتقال أو أنواع أخرى من الزيوت.

أخيرًا، أفرغ السائل فِيْ كوب سائل التنظيف.

كيفِيْة صنع الصابون السائل بالمنزل

يمكنك الآن تحضير أفضل صابون سائل فِيْ المنزل بطريقة سهلة للغاية باستخدام مواد رخيصة الثمن وغير مكلفة، وتعلم معنا من خلال الأسطر التالية أفضل طريقة لتحضير الصابون السائل بالمنزل.

أربعة أكواب كبيرة من الماء.

ثلاث حبات ليمون كبيرة.

كوب ملح خشن

نصف كوب خل أبيض.

كيف تستعد