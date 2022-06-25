طريق “القطبين” حتى نهائي كأس مصر.. الأهلي طريقه سالك والزمالك يسير على الأشواك

أقيمت اليوم السبت، قرعة دور الـ16 لكأس مصر للموسم الحالي 2022-2022، والتي أسفرت عن اشتباكات نارية للأهلي والزمالك.

ويشتبك الزمالك مع نظيره الإسماعيلي فيما يواجه الأهلي فريق تعويضات مصر في ثمن نهائي كأس مصر.

أعلن مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم أن قرعة كأس مصر تستهدف عدم لقاء الأهلي والزمالك إلا في المباراة النهائية.

جاء مسار الزمالك على النحو التالي

الزمالك × الإسماعيلي

شركة المصري اكس ايسترن

مقاعد البدلاء إنبي X الأهلي

بيراميدز × سيراميك كليوباترا

الدور ربع النهائي

25- الفائز في الزمالك والإسماعيلي vs. شركة المصرى والشرقية

26- الفائز بـ إنبي والأهلي مقابل بيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

الدور قبل النهائي

29- الفائز في المباراة رقم 25 ضد الفائز في المباراة رقم 26

بينما جاء مسار الأهلي على النحو التالي

الأهلي X مصر مقابل تعويض

المقاولون العرب X الجونة

– طلائع جيش X Selection بالسويس

– سموحة العاشر كفر الشيخ

الدور ربع النهائي

27- الفائز في الاهلي ومصر بالتخليص مقابل المقاولون العرب والجونة

28- الفائز من طلعة الجيش ومنتخب السويس ضد سموحة وكفر الشيخ.

الدور قبل النهائي

30- الفائز في المباراة رقم 27 ضد الفائز بالمباراة 28

المباراة النهائية

الفائز في المباراة رقم 29 منع الفائز في المباراة رقم 30