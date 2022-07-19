طريق برشلونة أم تشيلسي.. الحل أمام الهلال لتجاوز أزمة إيقاف القيد

ويسعى نادي الهلال بكل ما أوتي من قوة لتعليق عقوبة الرفض، فِيْ سياق قضية اللاعب محمد كانو ونادي النصر، التي أصدرتها غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

تواصل إدارة القائد مخاطبة السلطات المسؤولة لحل المشكلة إداريًا، واستئناف تسجيل اللاعبين ووضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات المختلفة التي من شأنها تعزيز صفوف الموجة الزرقاء، لمواصلة الفوز بالألقاب.

نشأت المشكلة عَنّْدما دخل محمد كانو وقت الفراغ ولم يقرر الهلال تجديد عقده، فوقع اللاعب عقدًا مع النصر، ثم جدده مع المدير الفني.

أثار هذا الموضوع الجدل فِيْ الأشهر الستة الماضية، وتحديداً بعد مباراة الفِيْصلي فِيْ كأس السوبر السعودي، حيث تقدمت إدارة نادي النصر بشكوى رسمية ضد كانو بعد إعلان تجديد عقده مع النصر. رغم توقيعها مع العالمية.

قررت غرفة تسوية المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تعليق تعاقدات نادي الهلال لفترتين متتاليتين، بسبب تورطه فِيْ قضية كنو، فِيْما عوقب اللاعب بالإيقاف 4 أشهر عَنّْ لعب المباريات الرسمية وتعويض مالي قدره 27 مليون. ريال لصالح النصر.

وكانت إدارة نادي الهلال قد اتصلت سابقًا بمركز التحكيم الرياضي لرفع الحظر مؤقتًا عَنّْ الإجراءات المؤقتة، لكن طلبهم رُفض على أساس عدم وجود ضرر وعدم كفاية الأسباب لرفع الإيقاف.

إذا استمرت العقوبة لنادي الهلال فكَيْفَ سينافس فِيْ الموسم الجديد دون التعاقد مع لاعبين جدد وتسجيلهم فِيْ قائمة الفريق.

خطة تشيلسي أو برشلونة .. خارطة طريق الهلال بعد قضية كنو!

بالعودة إلَّى موسم 2022-20، بالتحديد عَنّْدما فرض الفِيْفا عقوبة على نادي تشيلسي، بمنع تسجيل اللاعبين خلال فترتي انتقال، لخرق قوانين ضم اللاعبين الشباب، نجد أن قضية كنو يمكن أن تشبه . .

فِيْ ذلك الوقت، قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفِيْفا) بفرض غرامة مالية قدرها 400 ألف جنيه على تشيلسي لخرقه قوانين الفِيْفا بالتعاقد مع لاعبين دون السن القانونية، حيث وجد “الفِيْفا” مخالفات فِيْ عقود البلوز مع 29 لاعبا. تحت سن 18، وهُو انتهاك المادة 19. من قواعد الفِيْفا. .

وأوضح بيان الفِيْفا أيضا أن العقوبة المفروضة هِيْ منع تشيلسي من إبرام اتفاقات فِيْ سوق الانتقالات فِيْ الفترتين المقبلتين أي صيف 2022 وشتاء 2022.

لكن تشيلسي تجاوز تلك المحنة عَنّْدما اتخذت الإدارة قرارًا بدخول منافسات الموسم بالاعتماد على لاعبي الأكاديمية الخاصة بهم، بغض النظر عَنّْ الفوز بالألقاب.

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شكوى ضد الأهلي .. “تهديد من الفِيْفا بخفضه للدرجة الثانية”

فِيْ ذلك الوقت كان تشيلسي يحتل المركز الرابع فِيْ جدول الدوري الإنجليزي ويفشل فِيْ الفوز بأي ألقاب هذا الموسم، لكنهم عملوا على حل مشاكلهم وبناء فريق قوي تمكن من التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا فِيْ موسم 2022-2022. .

تجربة برشلونة منهج لنصف القمر

كانت التجربة الثانية فِيْ إسبانيا، وتحديداً فِيْ دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم برشلونة، عَنّْدما تعرض لنفس العقوبة التي تعرض لها تشيلسي فِيْ عام 2015، لخرقه قواعد الانتقالات البسيطة.

كان الفِيْفا قد منع برشلونة من إبرام أي عقد لفترتي انتقال قبل تعليق القرار نتيجة استئناف قدمه النادي الكتالوني، والذي سمح له بإنفاق أكثر من 150 مليون يورو لتعزيز صفوفه، تمامًا كَمْا تعاقد مع ” رصاصة قاتلة “، لويس سواريز، والكرواتيين إيفان راكيتيتش وألان خليلوفِيْتش، وحراس المرمى الألمان مارك أندريه تير شتيجن، والتشيلي كلاوديو برافو، والمدافعين البلجيكيين توماس فِيْرمايلين، والفرنسي جيريمي ماتيو، لكنه لم يتمكن من تسجيل أي لاعب. فِيْ فترة التسجيل القادمة.

هذا الموسم، أغلق برشلونة الباب على نفسه وتمكن من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، بفضل فريق مرصع بالنجوم آنذاك بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي.