طريق محمد بن سلمان تطوير المسار الرياضي فِيْ الرياض تعمير الكود العمراني

إنشاء المسار الرياضي وإطلاق الكود الحضري لطريق الملك محمد بن سلمان آل سعود، حيث مجلس إدارة مؤسسة المسار الرياضي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.، عن إطلاق الكود العمراني لجميع المناطق الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهذا المبنى العمراني هُو الملعب الرياضي. ويعتبر امتداداً لمبادئ العمارة السليمانية التي تشكلت بجهُود المراقبة الشخصية وتوجيهات خادم الحرمين الشريفِيْن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله وحفظه، وهذا يتوقف الأصالة والحداثة فِيْ نفس الوقت بالإضافة إلى رفع جودة التصميم الحضري. بالتوازي مع إبراز الهُوية المعمارية المحَلْية إلى حد كبير، وسنقدم لكَمْ التفاصيل من خلال موقع ثقافني.

المحكَمْة الرياضية شارع محمد بن سلمان كود حضري

يتميز الكود الحضري بدراسة الحيوية والمرونة وعدم ثباته فِيْ عناصر محددة من المفردات، بالإضافة إلى أنه لا يشمل النسخ الحرفِيْ لجميع المفردات العمرانية القديمة وفرضها على المشروع الجديد. . بالنسبة لنا، يهدف الكود الحضري إلى تحقيق بيئة حضارية تعمل على تحسين جودة الحياة وترفع مستوى التصاميم المعمارية من خلال الجودة والكفاءة وأنظمة التخطيط الحضري وأنظمة البناء إلى أفضل المعايير.

أهمية المسار الرياضي

La importancia de lanzar el código urbanístico es que describe un reglamento que contempla todos los diseños de ingeniería y es considerado una guía de referencia para todos los propietarios de inmuebles comerciales y residenciales, además de los inversionistas y desarrolladores inmobiliarios, para los residentes y visitantes de المدينة. من الرياض.

كود حضري

كَمْا تعتبر بيئة حديثة ومستدامة لزوار مدينة الرياض، ويمكن تلخيص الملعب الرياضي فِيْ النقاط التالية