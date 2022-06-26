طعامين للوقاية من السرطان

بروكلي

ينتمي البروكلي إلى عائلة الخضروات الصليبية، مثل القرنبيط واللفت والملفوف واللفت والجرجير. وقد أطلق عليه اسم سوبرفوود بفضل قيمته الغذائية العالية ومحتواه المنخفض من السعرات الحرارية. تمت إضافة فوائد عظيمة للجسم، مما جعل المتخصصين يقولون أهمية دمجها في نظام غذائي صحي. الخضار الصليبية في الوقاية الكيميائية من السرطان. تم تحديد المنظمات اللاجينية كأهداف مهمة للوقاية الكيميائية من سرطان البروستاتا. علاج خلايا سرطان البروستاتا البشرية بالسلفورافان (SFN)، وهي مادة كيميائية من براعم البروكلي والبروكلي، تمنع المنظمات اللاجينية مثل إنزيمات هيستون ديستيلاز (HDAC)، ولكن من غير الواضح ما إذا كان النظام الغذائي العالي في براعم البروكلي يؤثر على الآليات اللاجينية في الجسم الحي نموذج لسرطان البروستاتا.

ثوم

ينتشر الثوم المزروع في جميع أنحاء العالم، ويتميز بوجود بصلة تحت الأرض مكونة من عدة فصوص، وأوراقها مخططة بشكل كثيف ولها رائحة نفاذة مميزة، وقد استخدمه الإنسان منذ أكثر من 7000 عام وله فترة طويلة يعتبر عنصرًا أساسيًا في الشرق الأوسط، ويستخدم لأغراض الطهي والأغراض الطبية. نظرًا لأن الثوم مصمم للاستخدام بكميات صغيرة كتوابل، فمن الصعب جدًا تحليل كمية الثوم التي يستهلكها الشخص على أساس الاستبيان.

كتب المؤلفون “بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعديد من المتغيرات أن تؤثر على التركيب الكيميائي للثوم، مثل طريقة التحضير المستخدمة (على سبيل المثال، ما إذا كان الثوم نيئًا أو مطبوخًا، كاملاً أو مستخلصًا) وظروف النمو”. كيم وورن كوون من إدارة الغذاء والدواء الكورية. “لبعض هذه الأسباب، على الرغم من أن هذه الة المنهجية وجدت العديد من الدراسات حول استهلاك الثوم والسرطان، فإن معظم النتائج تشير إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات.”

لم تجد نتائج الة أي دليل موثوق به على وجود صلة بين استهلاك الثوم وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة أو الثدي أو الرئة أو بطانة الرحم. السرطان والمريء Arnexus وسرطان الفم والمبيض وسرطان الكلى “. {الباحثون}