طعام طعم وشفاء سقم.. ماء زمزم المبارك لما شرب له

يروي الحجاج عطشهم بشرب ماء زمزم المقدس أثناء تأديتهم مناسكهم، شاكرين الله تعالى على النعم العديدة التي أسبغها عليهم وعلى الخدمات المتكاملة والسهلة التي يحتاجون إليها داخل المسجد الحرام، بما في ذلك أوعية ماء زمزم التي يحتاجونها. منتشرة في جميع أنحاء ساحات وممرات وأرضيات المسجد الكبير.

مزايا مياه زمزم

وماء زمزم المقدس له فضل عظيم رواه سيد العالمين الرسول الكريم عندما قال صلى الله عليه وسلم “إنه مبارك وهو طعام شهي”. رواه مسلم في صحيحه. وله فضل كبير في الاستجابة للدعاء بشربه، كأن يقول اللهم إني أسألك العلم النافع، وغزارة الرزق، وشفاء كل داء.

قوارير ماء زمزم البارد

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة ري زمزم لخدمة حجاج بيت الله خلال موسم حج هذا العام بتزويد زمزم بزجاجات مياه مبردة 24 ساعة في اليوم.ساعة وأكثر من 25000 وعاء التي تحافظ على برودة الماء المقدس، بالإضافة إلى 516 مشربية رخامية حتى يتمكن الله من أداء شعائرهم بسلام وهدوء.