طفرة “غير مسبوقة” بقطاع الصناعة التركي.. 94 مليار دولار صادرات

سجلت صادرات القطاع الصناعي التركي رقما قياسيا خلال النصف الأول من العام الجاري، محققة عائدات بلغت 94 مليار دولار.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، والتي أوردها الموقع الإخباري الرسمي “تي آر تي خبر”، فقد بلغت قيمة عائدات صادرات القطاع 94 مليارا و 180 مليون دولار، خلال الفترة بين يناير ويونيو 2022.

وبناء على ذلك، سجل القطاع رقما قياسيا فِيْ تاريخ مبيعاته الخارجية، محققا نموا بنسبة 19٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبذلك بلغت حصة القطاع الصناعي 74.8٪ من إجمالي الصادرات التركية خلال الفترة المذكورة.

250 مليار دولار عام 2022

فِيْ غضون ذلك، قال وزير التجارة التركي محمد موش “نحن على ثقة من أننا سنصل إلَّى هدف التصدير بقيمة 250 مليار دولار الذي حدده رئيسنا (رجب طيب أردوغان) ليتم تسجيله بحلول نهاية هذا العام”.

جاء ذلك فِيْ تصريحات أدلى بها الوزير التركي اليوم، خلال مشاركته فِيْ الاجتماع التمهِيْدي لاستراتيجية الدول البعيدة، والتي تهدف تركيا من خلالها إلَّى زيادة حصتها فِيْ الصادرات إلَّى 18 دولة بعيدة عَنّْها، وتشكل اقتصاداتها أكثر من نصف الدول الأعضاء. الاقتصاد العالمي.

وأوضح الوزير أنه “من خلال استراتيجية الدولة البعيدة، تهدف تركيا فِيْ المرحلة الأولى إلَّى زيادة حصتها فِيْ صادرات 18 دولة إلَّى 1 فِيْ المائة، وهُو متوسط ​​نصيب صادرات بلادنا من إجمالي الصادرات العالمية”.

واضاف “هذا يعَنّْي ان صادراتنا لهذه الدول والتي كانت عَنّْد مستوى 20 مليار دولار سترتفع الى اكثر من 80 مليار دولار اي سترتفع اربع مرات”.

وقال موش إن الاجتماع التمهِيْدي الذي حضره فِيْ اسطنبول اليوم “جاء لتبادل تفاصيل استراتيجية الدول البعيدة التي نعمل عليها منذ فترة طويلة”.

“التجارة الخارجية من أهم مقومات النمو طويل الأمد والازدهار والتنمية الاقتصادية فِيْ جميع الدول المندمجة فِيْ الاقتصاد العالمي، وتركيا التي تتبنى نموذج نمو قائم على الإنتاج والصادرات تهدف إلَّى زيادة حصتها فِيْ التجارة العالمية وبالتالي انتاج سلع ذات قيمة مضافة عالية “. .

وأكد أنهم “يهدفون إلَّى إيصال منتجاتهم التصديرية إلَّى أبعد نقطة فِيْ العالم وزيادة الوعي بالعلامة التجارية التركية”.

“فِيْ هذا الاتجاه، نتابع عَنّْ كثب الظروف الحالية، ونقوم بتغيير الاحتياجات والمطالب وتحديث أدوات سياسة التصدير بشكل استباقي. لقد أعددنا استراتيجيتنا للبلدان البعيدة من أجل تحسين هِيْكل تجارتنا الخارجية فِيْ إطار الرؤية العالمية الموضوعة الى الامام من قبل رئيسنا “.

وأضاف “من خلال استراتيجيتنا المذكورة أعلاه، وضعَنّْا خارطة طريق شاملة للغاية مع جميع أصحاب المصلحة لدينا حتى تصل منتجاتنا وخدماتنا إلَّى أبعد من ذلك بكثير، دون أي مسافة. وأود أن أؤكد أن هذه الاستراتيجية هِيْ واحدة من وثائق استراتيجية التجارة الخارجية الأكثر شمولاً “. التفاصيل التي تم إعدادها على الإطلاق “.

وأوضح موش أن “الاقتصاد العالمي الذي يواجه تداعيات تحدي وباء كورونا مطلع 2022، يمر بفترة تعمقت فِيْها مشاكل لوجستية ومستمرة فِيْ سلسلة التوريد، خاصة مع تفشي الفِيْروس الروسي الأوكراني. وتفاقمت الحرب والمخاطر مثل المواد الخام والمواد الغذائية، وزادت أزمات الطاقة والتضخم العالمي، وأدت هذه التطورات السلبية إلَّى وضع التجارة والاقتصاد العالميين فِيْ عَنّْق الزجاجة.

وأشار إلَّى أن “الاقتصاد التركي لم يقف مكتوف الأيدي خلال هذه الفترة الصعبة واستمر فِيْ تحقيق نجاحات كبيرة”.

وتابع الوزير التركي، “لقد نجح اقتصادنا بشكل كبير، بعد أن نما بنسبة 11٪ عام 2022، ووصل إلَّى أقوى معدل نمو فِيْ السنوات العشر الماضية، من خلال النمو بنسبة 7.3٪ خلال الربع الأول من عام 2022”.

وأضاف “تجاوزت صادراتنا، التي ساهمت بنسبة 5.3 نقطة فِيْ النمو خلال عام 2022، عتبة 200 مليار دولار لأول مرة العام الماضي، وتمكنت من زيادة حصتها فِيْ الصادرات العالمية إلَّى أكثر من 1٪”.

وهكذا أصبحت صادراتنا التي زادت بنسبة 32.8 فِيْ المائة فِيْ عام 2022 ووصلت إلَّى 225.2 مليار دولار فِيْ عام 2022 هِيْ القوة الدافعة للنمو. وبالمثل، فِيْ النصف الأول من هذا العام، زادت صادراتنا بنسبة 20 فِيْ المائة لتصل إلَّى 126 مليار دولار. تواصل التأثير الإيجابي على مؤشرات الاقتصاد الكلي لدينا. ومن خلال هذا الأداء القوي، نحن على ثقة من أننا سنصل إلَّى هدف التصدير بقيمة 250 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022 الذي حدده رئيسنا.

وأوضح الوزير أن “الصادرات الخدمية لها أهمية كبيرة للاقتصاد التركي، تمامًا مثل تصدير السلع”، مضيفًا أن “صادرات تركيا الخدمية إلَّى جميع أنحاء العالم زادت من 14 مليار دولار فِيْ عام 2002 إلَّى 58 فِيْ عام 2022 على الرغم من السلبيات السلبية. الظروف التي سببها الوباء، وبذلك أصبحت حصة الدولة تبلغ مليار دولار فِيْ صادرات الخدمات العالمية، على غرار صادراتنا السلعية.

استراتيجية الدولة البعيدة

وأشار موش إلَّى ضرورة التركيز على الدول البعيدة فِيْ الصادرات، وتابع “نرى أن قِصَّة النجاح التي كتبناها فِيْ العشرين عامًا الماضية فِيْ تجارتنا الخارجية تتركز فِيْ المناطق الجغرافِيْة المجاورة لنا والمناطق المحيطة بنا، حيث يتم تصنيع ثلثي صادراتنا إلَّى دول قريبة نسبيًا، ويبقى متوسط ​​المسافة صادرات تركيا أقل من المتوسط ​​العالمي، وهذا الوضع يستلزم أن نضع استراتيجية للتجارة الخارجية، خاصة للدول البعيدة “.

وأكد الوزير أنهم “بدأوا فِيْ تعزيز مكانة تركيا فِيْ الأسواق العالمية من خلال استغلال فرصة حدوث اضطرابات فِيْ الإنتاج العالمي وسلسلة التوريد بسبب الوباء”.

وأضاف “إننا نتخذ إجراءات لزيادة نطاق صادراتنا من 3065 كَمْ فِيْ المتوسط ​​إلَّى 4.744 كَمْ وهُو المتوسط ​​العالمي. ومن خلال الارتقاء بهِيْكل سوق المنتجات التقليدية لصادراتنا إلَّى المستوى التالي، فإننا نركز على منتج جديد وتنويع سوق جديد، وبالتالي فإننا نحول وجهتنا إلَّى بلدان بعيدة “.

وأضاف “نتيجة للدراسات التحليلية التي أجرتها وزارتنا بهذا الفهم، حددنا 18 دولة، أكثر من 2500 كيلومتر من بلادنا، تستورد أكثر من 60 مليار دولار من العالم، ونصيبها من الواردات أقل من 1. فِيْ المئة، كدول مستهدفة لتطوير تجارتنا فِيْ نطاق استراتيجيتنا “. دول بعيدة.

وتابع “هذه الدول ؛ الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك والبرازيل وتشيلي من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية والصين واليابان وكوريا الجنوبية وباكستان والهند وإندونيسيا وماليزيا وتايلاند والفلبين وفِيْتنام هِيْ من آسيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا من إفريقيا، وأستراليا من أوقيانوسيا.هذه البلدان، التي لديها حصة 64 فِيْ المائة فِيْ الاقتصاد العالمي، تمثل 47 فِيْ المائة من واردات السلع العالمية و 35.6 فِيْ المائة من واردات الخدمات العالمية. إن هذه الدول، التي يحددها حجمها، تشكل إمكانات مهمة بالنسبة لنا لتطوير تجارة بلادنا على أساس الربح للجميع “.

وأضاف “نهدف من خلال استراتيجيتنا إلَّى زيادة نصيب بلادنا من واردات هذه الدول التي تشكل أكثر من نصف الاقتصاد العالمي إلَّى 1٪ وهُو متوسط ​​نصيبنا فِيْ الصادرات العالمية فِيْ المرحلة الأولى. ويعَنّْي هذا الهدف أن صادراتنا إلَّى البلدان المذكورة أعلاه تبلغ 20 مليار دولار، وهُو متوسط ​​2022-2022 قد تضاعفت أربعة أضعاف لتصل إلَّى أكثر من 80 مليار دولار “.

“إنهم يعطون الأولوية للترويج للمنتجات والخدمات التركية على نطاق عالمي، وتعزيز مكانة الدولة فِيْ سلاسل القيمة العالمية، بالإضافة إلَّى هدفهم المتمثل فِيْ زيادة الصادرات مع استراتيجيتهم. وذكر أنهم سيوجهُون التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه البلدان الثمانية عشر. على اعلى مستوى “.