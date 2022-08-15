طفلة أردنية تصعد لمسرح حفل راغب علامة وتغني معه “فورا غرام” بحماس

أحيا الفنان اللبناني راغب علامة حفلاً غنائياً فِيْ مهرجان الفحيص الأردني، حضره ما يقدر بستة آلاف شخص، وتفاعلوا مع أغانيه لأكثر من ساعة ونصف.

وسبق صعود علامة إلَّى مراحل الحفل عرض أحدث أعمالها، علامة، مقطع من أغنية “فورم 6” على الشاشات، قدمها كلمات نادر عبد الله وألحان محمود خيامي الموسيقي داني. خوري وإخراج زياد خوري.

بعد ذلك، دخل النجم فِيْ ألحان أغنيته “أنا اسمي حبيبك”، قبل أن يشعل حماس الجمهُور بأغنيته الشهِيْرة “فورساكن العالم”، ثم غنى بعدها “مبزراش” و “فورا غرام”. “.

وأوقف راغب علامة الحفل بعد أن شاهد فتاة تتفاعل معه بحماس فِيْ الجمهُور، فدعاها على المسرح وعلق “لديها طفولة حلوة .. إنها متحمسة وتغني الأغنية معي”. … تعال وغني معي “.

صعدت الفتاة “ليان، 6 سنوات” على خشبة المسرح واستقبلها الجمهُور بتصفِيْق كبير، واستمرت فِيْ التفاعل مع الثنائي الذي قدمته مع الفنانة المفضلة لديها على صوت أغنية “فورا غرام”.

وقدمت الفنانة اللبنانية مجموعة أخرى من الأغاني فِيْ تسعينيات القرن الماضي، من بينها “كنت أتمنى بالفعل فِيْ الخبيحة وبنت السلطان (لأحمد عدوية) وجيني عيني”.

كَمْا غنى أغنية “لو غيابك يقتلني” بناء على طلب الجمهُور، تلتها أغنية “الباعَنّْة فقد دلعَنّْا” و “أنجاد بقولك عَنّْجد” و “طليلي” وسط تفاعل بين الجمهُور. الجمهُور معه يرقص ويغني كلمات.

وعاد الفنان راغب علامة وأدى أغنيتي “قلبي محبوب” و “آسف حبي حبي”، قبل أن يختتم حفلته بتقديم أحدث أغانيه “فورم 6”.

تحظى أغنية “Form 6” بتفاعل كبير على اليوتيوب، حيث وصلت إلَّى أكثر من 12 مليون مشاهدة، بعد أن تم تصويرها فِيْ مقطع فِيْديو فِيْ لبنان بالكامل.

تقول كلماته “أنا مائة شخص والكثير … لدي ستة من أحبائي، وواحد مفقود من القائمة. وهناك عشرات آخرون قادمون على الفور.”

يشار إلَّى أن راغب علامة طرح أيضا أغنيتين باللهجة المصرية الأولى هذا العام بعَنّْوان “أتمنى أن أزلق”، وهِيْ من كلمات محمد البدري، وألحان بينو وتوزيع مدحت خميس، والتي تمكنت من الوصول إلَّى أكثر من 11 مليون مشاهدة. . وحققت أغنية “طليلي” التي كتبها محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما ما يقارب 12 مليون مشاهدة على نفس الموقع.