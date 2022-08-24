طقس الأربعاء.. استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مواتية لعواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في الرؤية الأمامية في أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومنطقة مكة المكرمة التي تمتد حتى المنطقة. المناطق الساحلية بعد الظهر (جدة، الليث، القنفذة). ).

تظهر سحب العاصفة

كما تظهر السحب الرعدية في أجزاء من مناطق نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي) والأجزاء الجنوبية والغربية من منطقة الرياض. وينشط الغبار والرياح السطحية المسببة للأتربة في أجزاء من تلك المناطق ومنطقة المدينة المنورة، وكذلك الطريق الساحلي السريع من مكة إلى جازان.

حركة الرياح على السطح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 20 إلى 40 كم / ساعة في الأجزاء الشمالية والوسطى، ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي بسرعة 20 إلى 40. كم / ساعة في الجزء الجنوبي. جزء يصل إلى 50 كم / ساعة في الجزء الأوسط والجنوبي مع سحب العاصفة ويكون ارتفاع الأمواج من متر إلى مترين حتى ثلاثة أمتار في الجزء الأوسط والجنوب مع سحب العاصفة، وحالة البحر منتفخة متوسطة في الجزء الشمالي ومتوسطها إلى موجات مموجة في الجزأين الأوسط والجنوب، بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال إلى الشمال الشرقي بسرعة 15-30 كم / ساعة، وموجات نصف متر واحد. متر ارتفاع وحالة البحر خفيفة.