طقس السبت استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار العواصف الرعدية المتوسطة إلى الشديدة، والتي ستؤدي إلى هطول أمطار غزيرة وبَرَد مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والغبار في مناطق نجران وجازان وعسير والباحة. .

أمطار رعدية

كما يُتوقع أن تكون الفرصة مواتية لعواصف رعدية مصحوبة برياح نشطة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع امتداد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق. المناطق.

حركة الرياح على السطح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الشمال الغربي إلى الغرب بسرعة 15 إلى 30 كم / ساعة في الجزء الشمالي، ومن الجنوب إلى الجنوب الغربي، وتتغير تدريجياً إلى الغرب بسرعة من 15 إلى 30 كم / ساعة في الجزء الأوسط والجنوب، تصل سرعتها إلى 45 كم / ساعة مع السحب الرعدية، يتراوح ارتفاع الموجة من نصف متر إلى متر ونصف حتى مترين ونصف متر مع سحب عاصفة في الوسط والجنوب. جزء.

بينما تكون حركة الرياح السطحية في الخليج العربي من الشمال الغربي إلى الشمال الشرقي، وتتغير تدريجياً من الشرق إلى الجنوب الشرقي بسرعة 15-30 كم / ساعة، ويكون ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر واحد، و حالة البحر خفيفة.