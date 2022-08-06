طقس السعودية.. أمطار غزيرة وحرارة شديدة والاستمطار مستمر

أكد عقيل العقيل محلل الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للأرصاد، أن مناطق المملكة تشهد حالة مختلفة من الطقس، حيث هطلت أمطار غزيرة على مناطق عسير وجازان والمدينة المنورة، مما تسبب في تدفقات غزيرة كبيرة. والوديان خاصة عسير وجازان.

فيديو | الطقس 50 درجة مئوية فوق الشرقية اليوم .. واستمرار هطول أمطار صناعية في المناطق الجنوبية الغربية#الإخبارية pic.twitter.com/POxUSsumx7

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 6 أغسطس 2022

وقت مستمر

وأضاف العقيل، في مداخلة مع قناة الإخبارية، أن هذه الحالة المناخية المميزة من المتوقع أن تستمر في جازان وعسير ونجران والباحة ومكة المكرمة، بما في ذلك المرتفعات والسواحل، بالإضافة إلى منطقة المدينة المنورة وسواحلها وبعض مناطق تبوك وحائل والقصيم. .

درجات حرارة عالية

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار هذه الرياح الجنوبية الحارة والرطبة التي ستؤجج عدم الاستقرار المناخي، ويتزامن ذلك مع نشاط رياح شمالية شمالية شرقية نشطة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة في المناطق الشرقية من المملكة.

وأكد أنه لا يستبعد أن تصل درجات الحرارة في هذه المناطق الشرقية من المملكة إلى 49 أو 50 درجة مئوية.

وحول قطرات المطر الاصطناعية أوضح أن قطرة المطر هذه ستستمر في منطقتي جنوب وغرب المملكة كما هي في مرحلتها الثانية ابتداء من مرتفعات مكة المكرمة بالطائف والباحة وجازان بما في ذلك السواحل. الى منطقة عسير.

طقس اليوم

وكشف المركز الوطني للأرصاد الجوية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هبوب عواصف رعدية متوسطة إلى قوية، مما أدى إلى تدفق الأودية والسيول، مصحوبة برياح نشطة تثير الأتربة والبرد فوق منطقتي نجران والباحة. وعسير وجازان ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

تنبؤات الطقس وكذلك منطقة المدينة المنورة التي يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية، ولا تزال الفرصة سانحة لتكوين سحب عاصفة ممطرة مصحوبة برياح نشطة تثير الغبار والأتربة في أجزاء من مناطق تبوك. – الجوف والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية، بينما المناخ شديد الحرارة في المناطق الشرقية والرياض والقصيم والحدود الشمالية الشرقية والجوف.