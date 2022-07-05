طقس المشاعر اليوم .. مكة تسجل 42 درجة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، عن درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة.

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– المركز الوطني للأرصاد (NCM) (PmeMediacen) 5 يوليو 2022

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

وقال المركز الوطني للأرصاد، في فيديو نشره، إن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة كانت 42 درجة مئوية، والصغرى 30 درجة، ودرجة الحرارة العظمى في منى 41 درجة والصغرى 31 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 42 درجة والصغرى 29 درجة ومزدلفة 41 درجة والصغرى 31 درجة.

توقعات الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن الطقس الثلاثاء، أن تكون الرياح السطحية نشطة، ما قد يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية تقريبًا فوق منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية. ومن منطقة مكة المكرمة وكذلك الأجزاء الساحلية الممتدة من منطقة مكة المكرمة حتى جازان.

سيستمر تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والأتربة في التأثير على مناطق الرياض والحدود الشرقية والشمالية. بينما تكون السماء ملبدة بالغيوم جزئيا مع احتمال ظهور زخات رعدية بعد الظهر فوق منطقتي عسير وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على سطح البحر الأحمر من الغرب إلى الشمال الغربي، بسرعة 15-30 كم / ساعة في الجزء الشمالي والوسطى، وبسرعة 20-40 كم / ساعة. في الجزء الجنوبي والجنوب. ويتراوح ارتفاع الأمواج ما بين متر ومتر ونصف في الجزء الشمالي والوسطى. ومن متر إلى مترين في الجزء الجنوبي، وتكون حالة البحر خفيفة في الجزء الشمالي والوسط، وموجات متوسطة في الجزء الجنوبي.