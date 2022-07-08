طقس مستقر أيام الحج ولا بوادر لسقوط أمطار

وتوقع عقيل العقيل محلل الأحوال الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن يظل الطقس مستقرا خلال أيام الحج، ما ينفي أي فرصة لسقوط أمطار.

فيديو | محلل الأرصاد الجوية بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل الطقس مستقر في أيام الحج ولا احتمال لسقوط المطر، وعلى الحاج أن يشرب الكثير من السوائل ويتجنب أشعة الشمس.يوم # ARAFFA # سلام_آمن #الإخبارية pic.twitter.com/b2mvdBPq8T

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

تنبيه الحاج

وفي حديثه لقناة الإخبارية، دعا العقيل الحجاج إلى شرب الكثير من الماء والسوائل، وتجنب أشعة الشمس الحارقة، وحمل المظلات المتوفرة في كل مكان. وشدد على عدم وجود فرصة لسقوط أمطار أثناء الحج، ولا احتمال أو علامة لارتفاع درجات الحرارة.

لا توجد علامات ارتفاع في درجة الحرارة

وأشار إلى أن مكة المكرمة تسجل 48 و 49 درجة مئوية هذه الأيام، ويمكن أن تصل إلى 50 درجة مئوية، خاصة مع الرياح الشرقية. وأشار إلى أن درجة الحرارة القصوى يمكن أن تصل إلى 44 درجة مئوية أو أقل.

درجات الحرارة في الأماكن المقدسة

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أعلن أن درجة الحرارة العظمى في مكة المكرمة اليوم الجمعة ستكون 44 درجة مئوية والصغرى 30، ودرجة الحرارة في منى ستكون 43 درجة والصغرى 31 درجة.

درجة الحرارة العظمى في عرفات 44 درجة والصغرى 30 درجة ومزدلفة 44 درجة والصغرى 30 درجة.

وأضاف المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون المناخ غائمًا جزئيًا، مع رياح نشطة يمكن أن تثير الغبار والغبار على الطرق خلال النهار ويمكن أن تصل درجة الحرارة القصوى إلى 44 درجة مئوية.