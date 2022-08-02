طلائع الجيش يطلب المشاركة في البطولة العربية

كشفت تقارير إعلامية، أن مسؤولي نادي طلعة الجيش، اتحاد الكرة، تقدموا برسالة رسمية، للمشاركة في البطولة العربية المقبلة.

وأكدت التقارير، أن نادي طلعة الجيش بعث برسالة لاتحاد الكرة تفيد بفهم موقف الاتحاد في تقديم أسماء الفرق الأربعة المشاركة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد.

وطالب ضباط جيش الطلائع في الرسالة بالحفاظ على حقهم في المشاركة في البطولة العربية، لتمثيل مصر في نسختها المقبلة.

يحتل فريق طلعة الجيش المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

بعث اتحاد الكرة برسالة رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بمشاركة الأهلي والزمالك في دوري أبطال أوروبا، وبيراميدز والمستقبل في الاتحاد، بناءً على نتائج الدور الأول من مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يقرر اتحاد الكرة هوية ممثل مصر في البطولة العربية.