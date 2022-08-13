طلائع الجيش يقترب من خطف هدف الزمالك

كشفت تقارير إعلامية أن مسؤولي نادي طلعة الجيش يقتربون من التعاقد مع محمد فتح الله مدافع الفريق الأول لكرة القدم في غزل المحلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بدأ ضباط جيش الطلائع مفاوضات رسمية مع نادي غزل المحلة لضم محمد فتح الله في السوق الصيفي الحالي.

تنطلق مفاوضات طلائع الجيش لضم المدافع من غزل المحلة بناء على رغبة مدرب الفريق طارق العشري الذي يريد تعزيز دفاعات الفريق العسكري قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد. . .

يعتبر محمد فتح الله من أبرز المدافعين في الدوري المصري، حيث قدم عروضاً قوية لفريقه هذا الموسم، مما جعله محط اهتمام العديد من الأندية في البطولة المحلية.

ارتبط اسم فتح الله في الأيام الأخيرة بانتقاله لصفوف الزمالك بعد الأداء المتميز الذي قدمه لفريقه هذا الموسم.

ومن المتوقع أن يبدأ مسؤولو الطلائع مفاوضات رسمية مع إدارة غزل المحلة خلال الأيام المقبلة لحل صفقة محمد فتح الله رسميًا.