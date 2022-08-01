طلائع الجيش يكشف موقفه النهائي من بيع نجومه للأهلي والزمالك

كشف نادي طلعة الجيش، عن موقفه من بيع نجوم فريقه الكروي الأول، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، للأهلي والزمالك.

وأوضح أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلع الجيش، أن إدارة النادي قررت تأجيل ملف مناقشة اللاعبين المغادرين للفريق حتى نهاية الموسم الكروي الحالي.

وأشار أحمد المهدي مدير كرة القدم بنادي طلعة الجيش في تصريحات متلفزة على برنامج “بريمو” على قناة “تن”، إلى أن الجهاز الفني طلب تأجيل النقاش حول مصير اللاعبين إلى ما بعد. في الوقت الحاضر. طقس.

يأتي ذلك من ضغوط المباريات في الدوري المصري الممتاز، فضلاً عن حاجتها إلى التركيز مع اللاعبين لاحتلال مركز متقدم في جدول المسابقة هذا الموسم.

وأشار إلى أن إدارة نادي طلعة الجيش أكدت أن خروج اللاعبين من الفريق سيحسم في نهاية الموسم الكروي الحالي.

ارتبط ثلاثي طلائع الجيش عمرو السيسي ومحمد بسام ومصطفى الزناري بالانتقال إلى الأهلي والزمالك.