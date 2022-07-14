طلائع الجيش يوافق على رحيل نجمه للزمالك

كشفت تقارير إعلامية، في الساعات الماضية، أن نادي الزمالك تلقى الضوء الأخضر من نادي طلعة الهش للتعاقد مع لاعب لفريق كرة القدم الأول بالنادي العسكري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت تلك الأنباء حصول الزمالك على توقيع عمرو السيسي على عقود اتحاده مع القلعة البيضاء، مؤكدة أنه تم الاتفاق بين الناديين على كافة التفاصيل والأمور المالية للصفقة.

صدم الدولي طارق حامد نجم فريق كرة القدم الأول لنادي الزمالك، مديري القلعة البيضاء وعلى رأسهم المستشار مرتضى منصور، بعد قرار جولته للتحقيق مع النادي، في إطار تأخره في العودة إلى النادي. عملاق القاهرة في الموعد المحدد.

ومن المنتظر أن يعلن الزمالك كل تفاصيل المفاوضات التي جرت مع طلائع الجيش لتولي جهود عمرو السيسي الصيف المقبل.

وأكدت تقارير صحفية، صباح أمس الأربعاء، أن طارق حامد رفض بشكل قاطع التحقيق مع الزمالك، متمسكًا بكافة حقوقه حتى انتهاء تعاقده مع الفريق في نهاية الموسم الحالي.

طارق حامد كان قد ذهب إلى إسبانيا لمدة 50 يومًا للسيطرة على إصابته في الركبة، الأمر الذي تسبب في استياء إدارة الزمالك، خاصة في ظل الحاجة الضرورية لجهوده الفنية بعد أن عانى الفريق الأبيض من الغيابات الكثيرة، وهو ما دفعه للانتقال للتحقيق، لكن نجم المنتخب الوطني رفض هذا القرار.