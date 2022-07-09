طلائع الحجاج يفدون لـ المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة

وبدأت طلائع الحجاج وفوداً إلى الجامع الكبير لأداء طواف الإفاضة.

قدمت الرئاسة العامة للحرمين الشريفين خدمات مميزة لاستقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة وتحقيق الراحة والطمأنينة ليؤدي حجاج وزوار المسجد الحرام عبادتهم بكل راحة وثقة.

التوجه إلى مزدلفة

بعد غروب الشمس، أمس التاسع من شهر ذي الحجة، بدأ الحجاج التوجه إلى مزدلفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والوقائية والخدمات المتكاملة التي أعدتها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحجاج. ليؤدوا مناسكهم بسلام وأمان، بعد أن أعطاهم الله الوقوف بعرفات العليا واجتياز أكبر ركن من أركان الحج.

بعد وصولهم إلى مزدلفة، يؤدي ضيوف الرحمن الجمع بين المغرب والعشاء، متبعين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقضون الليل في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد شروق الشمس. صلاة عيد الأضحى برمي الجمرات على جمرات العقبة وذبح الأضاحي.