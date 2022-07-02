طلاب السعودية يحصدون 6 جوائز في أولمبياد البلقان للرياضيات

هنأت وزارة التربية والتعليم، الطلاب والطالبات الفائزين بفريق الرياضيات في أولمبياد الرياضيات للشباب في البلقان 2022.

مبروك لوزارة التربية والتعليم.

وقالت وزارة التربية والتعليم في تغريدة على حسابها على تويتر “نهنئ طلابنا وطالباتنا بفريق الرياضيات في أولمبياد الرياضيات للشباب في البلقان 2022، بـ 6 جوائز ذهبية وفضية وبرونزية”. وأضافت الوزارة “نهنئ الوطن وطلابنا وشريكنا الاستراتيجي”.

6 ميداليات

تصدّر المنتخب السعودي، منصات التتويج في أولمبياد البلقان الرياضي للشباب 2022، محققاً 6 ميداليات (ذهبية و 4 فضية وبرونزية) في دورته الـ 26 التي أقيمت في البوسنة والهرسك في الفترة من 28 يونيو إلى 3 يوليو، بمشاركة 106. طلاب يمثلون 18 دولة.

ورفع الفريق درجاته إلى 53 ميدالية خلال مشاركته في الأولمبياد ممثلة بمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وفاز الطالب معاذ القحطاني من إدارة التربية والتعليم بالرياض بالميدالية الذهبية، فيما ذهبت الميداليات الفضية الأربعة إلى الطلاب يوسف بخيت من الهيئة الملكية في ينبع، وأحمد الشهري من رياض التربية والتعليم، وجائزة عبد الكريم السالم للتربية الشرقية. محمد السعيد لتربية الأحساء، والطالب محمد الغامدي على الميدالية البرونزية للتربية الشرقية.

حصل الطالب معاذ القحطاني على مجموع 40 من 40 من أصل 5 طلاب فقط تمكنوا من الوصول إلى النتيجة الإجمالية بين المشاركين هذا العام، وفاز الطالب أحمد الشهري بجائزة خاصة لتقديمه حلاً فريدًا للسؤال. الهندسة.

وتعد هذه المشاركة العاشرة للفريق في أولمبياد البلقان الرياضي للشباب، حيث حصل المنتخب السعودي على 53 ميدالية منها 8 ذهبية و 17 فضية و 22 برونزية.