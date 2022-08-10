طلاب موهبة ينفذون الروبوت اللاقط للمصانع والمصارع

تدير مؤسسة الملك عبد العزيز ورفاقه للموهبة والإبداع (موهبة) بمدارس منارة الرياض برنامج موهبة الصيفي للإثراء للوحدات المختلفة بما في ذلك وحدة الروبوت.

وحدة android

وقال مدرب وحدة الروبوتات أحمد هدى “في وحدة الروبوت يتعرف الطلاب على أسماء الأجزاء ويتعرفون عليها وكيفية تركيبها ويقومون بتنفيذ وتصميم الأعمال الهندسية للروبوت وكذلك اختيار المحركات اللازمة و أجهزة استشعار لهذا الغرض. ثم يقدمون مخططًا انسيابيًا للبرمجة ويعيدون برمجة الروبوت لتنفيذ الأوامر المخصصة له “.

وأشار إلى أن 24 طالبًا يشاركون في وحدة الروبوت، والهدف الذي يسعون إليه في الوحدة هو أن يتقن الطالب مهارة تصميم وبرمجة الروبوتات، مما يساعده في بناء الروبوت الخاص به. نفذت العديد من الأدوات مثل جرو الروبوت وسيارة السباق والجرار وتحديد المعدات. من بينها، من حيث تركيب التروس، مما يزيد السرعة أو عزم الدوران، وكذلك روبوت ركل الكرة، وروبوت الحصاد المستخدم في العديد من المصانع، وروبوت المصارع

وأشار أحمد إلى أن طلاب موهبة هم متعلمون متميزون حقًا ويمكنهم فعل الكثير بجهد ضئيل وبدقة كبيرة ولديهم حماس كبير للتعلم والكثير من الأفكار الجديدة الإبداعية.

وحدة متنوعة

وقال المدرب المستقبلي للوحدة محمد إسماعيل “الوحدة متنوعة بين النظرية والعملية، على سبيل المثال، مثل جوانب الهندسة والعلوم المختلفة، حيث نستخدم المنهجية المناسبة لحل المشكلات، سواء بالتعاون مع الآخرين أو بشكل فردي، وتطبيق التجارب العلمية ومواقف الحياة الواقعية ومعرفة المهارات والأدوات المخبرية، وكذلك إظهار المفهوم من خلال التواصل الشفوي والكتابي في العمل الجماعي والمناقشات الصفية.

وتابع “نحن مع الطلاب في المعامل الافتراضية خلال ساعتين للفترة الأولى من البرنامج وساعتين للفترة الثانية لإعداد العمل اليدوي المخبري العملي. لأن التجارب العلمية تعمل على تطوير المهارات التحليلية والتفكير النقدي، وخلال هذه الفترة قاموا بتطبيق الطائرة الشراعية وكذلك طريقة بناء الجسور “.