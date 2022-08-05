طلاق آيتن عامر بعد 7 سنوت زواج

استحوذ خبر طلاق الممثلة المصرية، آيتن عامر، على زوجها مدير التصوير الفوتوغرافِيْ محمد عز العرب، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 7 سنوات من زواجهما، نتج عَنّْه ولدان.

وأكد مصدر مقرب من الثنائي أن الحادث حقيقي وأشار إلَّى أن طلاق آيتن عامر ومحمد عز العرب تم فِيْ جو هادئ. احتراما للعشرة الذين وحدهم طوال سنوات زواجهم وأولادهم.

وهكذا، توجت نهاية علاقة الحب التي بدأت خلال عملهما فِيْ فِيْلم “زنقة ستات” عام 2015 بالزواج وولادة ابنيهما “آيتن” و “يوسف”.

يأتي هذا الخبر بعد يومين من نشر آيتن تغريدة على حسابه على تويتر، ألمح فِيْها إلَّى طلاقه، حيث كتب “أنا متأكد من أن هذا قرار خاطئ … هل تعرف كَيْفَ … أشعر منجذب جدا. هُو وأنا أريد أن أختاره.

بالإضافة إلَّى تفاعلهم مع أنباء انفصال المطربة الكولومبية شاكيرا عَنّْ عشيقها وشريكها جيرارد بيكيه نجم برشلونة لكرة القدم، بعد أنباء خيانته لها.

سخر آيتن من خيانة بيكيه لشاكيرا قائلاً “هناك دائمًا رجل كبير فِيْ بوفِيْه الفرح، بعد تقديم طبق كبير، ويعود مع كرة اللحم الاحتياطية التي لا تتضور جوعًا”. الخيانة لشاكيرا “.

كان لآيتن رأي فِيْ الحب والزواج يتناقض مع وفاة شقيقته الفنانة عامر. فقط فِيْ الحب والزواج، ولكن فِيْ كل شيء، إذا زاد التبادل، سيؤذيك، وستقبل بالجشع. كلماته لم تعجب أخته التي لم تتفق مع تحركاته.

كَمْا أعرب آيتن عَنّْ غضبه من تصريح شقيقته عَنّْدما قال “إذا خانتني جوزي، فسيظل اللوم على عاتقي”. تأخذ حياته مع شريكه خطوة الانفصال ويفعل ما يفكر فِيْه بعد ذلك.

يقال إن آيتن عامر موجودة حاليًا فِيْ لبنان وستعود إلَّى القاهرة فِيْ الأيام المقبلة.

تصدرت آيتن عامر “الترند” منذ فترة بإطلاق أغنيتها الجديدة “توتا فروتا” على قناتها على موقع يوتيوب، متجاوزة علامة المليون فِيْ أسبوع، كَمْا نالت إعجاب الكثيرين بعد ترجمتها للأغنية “ستو”. آنا “، كلمات أكرم حسني، ألحان كريم عاشور وأحمد وحيد كينج، توزيع أحمد وحيد كينج.

وتنتمي الأغنية إلَّى مسلسل “مكتوب عالية”، الذي شاركت فِيْه آيتن عامر فِيْ بطولته مع أكرم حسني، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وعُرض خلال الموسم الرمضاني الأخير.