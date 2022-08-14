سبب طلاق أيتن عامر من عز العرب ينكشف اخيراً ،تعتبر من أبرز وأنجح النجوم تألقاً في الساحة الفنية المصرية والوطن العربي وأحدثت أزمتها مع زوجها محمد عز العرب الكثير من التفاعل والتداول على منصات السوشيال ميديا وذلك خلال تصريحات النجمة الأخيرة وظهورها المتزايد على حساباتها الشخصية بأغاني تدل على فرحتها بالانفصال مما ربط الجمهور بخبر طلاقها.

طلاق أيتن عامر من عز العرب

صرح بعض المقربين من النجمة أيتن عامر عن طلاقها وانفصالها بشكل رسمي عن مدير التصوير المصري محمد عز العرب وذلك بناءً على الإدلة والخلافات الأخيرة التي وقعت بينهما ،كما ومن المؤكد أن يكون الطلاق وقع بشكل رسمي منذ أكثر من سنة وليس جديد ،كما ظهرت شقيقتها النجمة وفاء عامر خلال برنامج ورفضها التام عن الحديث بخصوص انفصال وطلاق أيتن عامر عن زوجها.

سبب طلاق أيتن عامر من عز العرب ينكشف اخيراً

يتسائل الكثير من الجمهور والمعجبين بالنجمة أيتن عامر عن السبب الحقيقي من طلاقها وانفصالها عن محمد عز العرب ،وذكر بعض النشطاء ومستخدمي التواصل الاجتماعي أن الفنانة كانت تمهد للانفصال خلال تصريحاتها وردودها عن رأيها بالعلاقات العاطفية والحب والزواج وكان أخر ظهور لها في برنامج “معكم منى الشاذلي” برفقة شقيقتها الفنانة “وفاء عامر”قبل أيام.

طلاق أيتن عامر من محمد عز العرب

كما تخلل اللقاء التلفزيوني مع شقيقتها وفاء عامر الكثير من القضايا التي تهم الحياة الزوجية ،وفيما اعترضت أيتن على رأي أختها بخصوص “المرأة سبب في خيانة الزوج” وكان ردها أنها تعرضت للخيانة وأي ست تحس أنها تعرضت للخيانة لا يمكن أن تتحدث عن السبب، ثم تابعت حديثها بالرد “الانفصال أفضل من الخيانة” وأن الزوجين في حالة عدم الاقتناع ببعضهم من الأفضل البعد.

سبب طلاق أيتن عامر من عز العرب ينكشف اخيراً كما ظهرت الفنانة في عملها الأخير برفقة النجم أكرم حسني في مسلسل “مكتوب عليا” التي حقق نجاحاً كبيراً في الساحة العربية ،بالإضافة الى طرحها لأغنية “بناقص” قبل ستة أشهر وحققت نجاح ونسب مشضاهدة عالية تجاوزت ال5 مليون مشاهدة.