طلاق منة عرفة.. ومحمود المهدي يحمل والدتها المسؤولية

يقولون أن الثالث مرتب، وهكذا يبدو أن علاقة منة عرفة ومحمود المهدي، اللذين أعلنا انفصالهما للمرة الثالثة خلال نحو عام، ستكون النهاية النهائية لزواجهما. .

انتقلت الفنانة المصرية الشابة منة عرفة إلَّى حسابها على إنستجرام لتعلن انفصالها عَنّْ محمود المهدي، دون ذكر تفاصيل أسباب الطلاق، فِيْ تدوينة مقتضبة كتبت فِيْها “تم الطلاق رسميًا. والله يعين الجميع “.

كَمْا نشر مقطع فِيْديو، يتحدث عَنّْ العودة الذاتية، قال فِيْه “الشخص الوحيد الذي فقدته … وكنت بحاجة للعودة … هُو أنا”.

من ناحية أخرى، لم يكتف محمود المهدي بالإعلان عَنّْ انفصالهما، بل تحدث أيضًا عَنّْ أسباب الانفصال، وتهديدًا، ولوم والدة منة، واتهم عائلتها باستغلالها.

وشارك المهدي عبر حسابه على انستجرام عدة حكايات، أبرز فِيْها اهتمام عائلة عرفة بالأمور المالية، فكتب “كفى لي الله وخير وكيل لكل أم وراء خراب منزل ابنته، وكل شيء”. همه الأمور المالية، ولكن ربنا يعوضني عَنّْ كل خسارة أضعتها. .

وذكر أنه لن يتحدث عَنّْ الموضوع مع الصحافة أو وسائل الإعلام، وعلق “فِيْ الصحافة التي تتواصل معي ويتصل الناس، لن أحتاج إلَّى حل القضية من الآن فصاعدًا، ولن أخاف. . عَنّْ تفاصيل أي شيء آخر، يكفِيْ لشخص ما هنا ولن أتحدث عَنّْ الحاجة إلَّى الخلاص. هذه هِيْ الرسالة الأخيرة. فِيْ هذا الأمر كل شيء عَنّْد ربنا.

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الأخبار، أشار البعض إلَّى أنها كانت نهاية متوقعة لعلاقتهم، خاصة بعد الانفصال المتكرر فِيْ وقت قصير، ورأى البعض أن منة ومحمود مهدي يحبان بعضهما البعض، لكنهما غير قادرين على الفهم.، فكتبت إحداهن “تم توضيح الموضوع أن النهاية كانت انفصال. إنها تريد من تنين أن يقول شيئًا محرجًا حقًا عَنّْها، لدرجة أن الناس لم ينضجوا بعد ويعرفوا أفكار أولئك الذين يحيطون بها. “

وعلق آخر قائلاً “دمه الآن أثقل. ننزعج من الإهانات للفن وأهله، والتشكيك فِيْ أخلاق زوجته السابقة، كالعادة، شخص لا يخجل ولا يخاف الله”.

وكان المهدي قد ألمح فِيْ وقت سابق إلَّى طلاق منة عرفة، حيث أشار إلَّى أنه سيكشف أكثر عَنّْ أسباب غيابه عَنّْ الوسط الفني، وقدم النصح لمن أراد الزواج من شخصية معروفة، فكتب ” نصيحة من الخبرات، والنصائح الأخوية إذا كنت رجلاً أو فتاة شرقية “. وبتغيري لي، ستكون مقيدًا أمامك بحد أقصى من مجتمع الفن. أعلم أنك ستحصل على شيء من تنين. أولاً سيغير بعض مبادئك، وثانيًا، سأرمي “.

وأضاف “صدقوني ليس هناك حل ثالث. هذه نصيحة لمن يصل إلَّى خطوة كهذه، وهِيْ مقيدة بحدود الوسط الفني”.

وأشار المهدي إلَّى أن “اليومين سيوضحان الكثير من الأمور، بسبب الأحداث التي حدثت، ولماذا ولماذا سكتت وتغيرت الأمور للأسف”.

قبل يوم من إعلان انفصالهما، نشر المهدي صورة لنفسه من داخل المستشفى، دون أن يذكر أسباب تواجده، لكنه راضٍ عَنّْ الإيموجي الداعي.

يشار إلَّى أن الأشهر الماضية شهدت أزمات عديدة سقطت فِيْها الفنانة منة عرفة ؛ لتصريحات زوجها وتدخله فِيْ عملها، وكذلك لنشره منشورات مختلفة على حساباتها على مواقع “فِيْسبوك” و “انستجرام”، بما فِيْ ذلك التهديد بنشر شتائم تتعلق بفنانين مختلفِيْن، من بينهم الفنانة إلهام شاهِيْن. .