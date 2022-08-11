طلال آل الشيخ يوجه طلب لجماهِيْر الشباب ويعدهم بالآسيوية

وتحدث طلال الشيخ المدير التنفِيْذي لكرة القدم فِيْ نادي الشباب عَنّْ كل ما يتعلق بالفريق الأول والاستعدادات للموسم الجديد والاتفاقيات الجديدة والجهاز الفني الجديد ومعسكر الليث.

وقال طلال الشيخ فِيْ بيان عبر الحساب الرسمي لنادي الشباب “أشكر رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان على جهُوده وتقديم كل سبل الراحة لإتمام المخيم بنجاح، ونشكر المزيني لرعايته للمخيم “.

وتابع المدير التنفِيْذي لكرة القدم لنادي الشباب “تأخر انطلاق الموسم كان له أثر فِيْ تغيير مَوعِد المعسكر ودفعَنّْا إلَّى إلغائه، وقسمنا المعسكر إلَّى فترتين، لكن قبل اللاعبون ذلك وقدموا كل ما لديهم.

وأضاف طلال الشيخ “المعسكر كان ناجحاً للغاية، وتوفرت فِيْه كل وسائل النجاح، وكنا نتطلع إلَّى كل مبارياتنا الودية أمام منتخبات قوية حتى نستفِيْد منها”.

وأشار إلَّى الجهاز التدريبي لـ Leoth، قائلاً “بالرغم من التأخير فِيْ وصول الجهاز التدريبي، إلا أن التكَيْفَ كان رائعًا للغاية، والعمل الذي قدمه العمل المنهجي والاحترافِيْ والعالمي”.

وأضاف طلال الشيخ “لدينا خبرة كثيرة فِيْ المدربين، لكن مورينو كان من أفضل المدربين فِيْ التدريبات وفِيْ كافة الجوانب الفنية”.

وتابع تحقيق البطولات هُو طموحنا وهُو بيد الله ونعمل صباحاً ومساءً وشمسًا وتعبًا لبداية موسم جيد. بدأت الاستعدادات للبطولات المقبلة مبكرا، وكلها دوري أبطال آسيا، ويعمل أبو الوليد على تكوين فريق وإعداده بشكل جيد لموسم طويل حافل بالبطولات “.

وتابع “الشباب فريق بطل آسيا وسبق له أن حقق كأس الكؤوس الآسيوية، وطموحنا وهدفنا هُو تحقيق دوري أبطال آسيا”.

ووجه طلال آل الشيخ رسالة لجمهُور الشباب “الجماهِيْر تفوز بالمباراة، أنت أفضل فريق، خسر فِيْ مباراة، أنت أسوأ فريق، الفريق فِيْ المباريات ويمكننا مشاهدة المدرجات”. . إنهم ممتلئون “.

وأضاف “الشغف لا يصنع فريقا ولن يفوز بالبطولات. هم يناصرون ويدعمون الشباب فِيْ كل مكان ونعدهم بالبطولات إن شاء الله. الصفقات هذا الموسم قوية وواعدة وأشكر الإدارة على ذلك” ما فعلته.