طلال مارديني يدافع عَنّْ محمد قنوع بعد تعرضه للهجوم لرفضه دخول ابنته الفن

أيد الفنان السوري، طلال مارديني، زميله محمد قانع، بعد أن تعرض الأخير لانتقادات فِيْ الأيام الأخيرة لتصريحاته، بما فِيْ ذلك رفض ابنته دخول الوسط الفني.

وشدد مارديني على حرية التعبير لكل فرد، وعدم التدخل فِيْ قناعاته الشخصية أو حتى انتقادها، حتى لو لم يستطع الشخص التعبير عَنّْ أفكاره بسهُولة، لأن التعبير يخونه أحيانًا، وهُو أمر طبيعي ويمكن أن يحدث. مع الجميع بلا استثناء.

ولفت مارديني إلَّى أن قنوع شخص معروف للجميع بحسن معاملته وأخلاقه الحميدة، وهُو شخص ذو قيمة كبيرة للجميع، دون الإساءة لأي فنان أو فنان خلال مسيرته فِيْ عالم التمثيل.

ودعا الجمهُور إلَّى عدم السماح بالنميمة على حساب سمعة وتاريخ فنان مهم وعائلة فنية قديمة، بحسب بيانه.

وشدد على أن كونتينتو شخص له مودة خاصة به، رغم اختلاف الأفكار والآراء التي لا تشوه موضوع الود، حيث كتب “كل واحد حر برأيه، ومن الممكن أن تخوننا عبارات كثيرة. فِيْ مقابلة تلفزيونية واعتنق الإسلام معَنّْا جميعًا، ومحمد سعيد. نعلم جميعًا من هُو وعزيز على قلب الجميع. وفِيْ عمرو ما خطب فنان أو فنان “.

وتابع “ولا نسمح لأحد بالصعود على أكتاف فنان كبير، ابن فنان، ومن عائلة كبيرة من الفنانين”.

واختتم رسالته بقوله “أبو مروان، أنت غالي جدًا وحرة برأيك، حتى لو اختلفت معك فِيْ ذلك، لكنها ليست شرطًا نختلف إذا كان لنا رأي مختلف”.

غمرت التعليقات تدوينة مارديني، بما فِيْ ذلك تلك المؤيدة لوجهة نظره على أساس أن قنوة فنان قدير ومهم، دون الحاجة إلَّى إجماع. لكل شخص الحرية فِيْ الاعتقاد واحتضان الأفكار والمسلمات، بينما انتقد قسم آخر تصريحات قانوة المهِيْنة. حسب رأيه، للمجتمع الفني والفنانين، وكذلك للقضايا الاجتماعية، مثل المثليين والزواج المدني، إلخ.

وجاء نشر مارديني بعد ضجة إعلامية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي سببها قانوة، فِيْ سياق بعض تصريحاته فِيْ برنامج “اعرض الحكاية”، ولهذا هاجمه بعض الفنانين.