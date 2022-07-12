طلال مارديني يوضح سبب عدم زواجه بفِيْديو كوميدي

كشف الفنان السوري طلال مارديني، عَنّْ موقفه من الزواج بأسلوب فكاهِيْ، حيث شارك مع متابعيه عبر إنستجرام مقطع فِيْديو يشرح وجهة نظره حول هذا الموضوع.

يتحدث مارديني عبر الفِيْديو عَنّْ فوائد العزوبة، بطريقته الساخرة، قائلاً “يمكن لشخص واحد أن يفعل أي شيء بحرية دون قيود، والروابط الأسرية الوثيقة تأسر حرية الرجل، حيث يمكنه النوم فِيْ الساعة التي أريدها دون قيود. أي تدخل، فقد حان وقت الاستيقاظ “. .

وبالمثل فإن من فوائد العزوبة، بحسب مارديني، الاستقلالية فِيْ اتخاذ القرارات دون تدخل أحد وإبداء الرأي وإملاء الأوامر، بالإضافة إلَّى تجنب المكالمات المتكررة من الزوجة التي تسأل دائمًا عَنّْ مكانها ومتى ستعود إلَّى المنزل. .

وتشير تصريحاته إلَّى مقابلة تلفزيونية أجراها مارديني مع المذيع اللبناني هشام حداد، فِيْ نهاية الكليب، واستخدم فِيْها أغنية الفنان السوري بهاء اليوسف “بالنقص بل الحب” المرفقة بالفِيْديو. مع تعليق “إذا سألتني لماذا لم أتزوج”.

واكتظت مشاركة مارديني بالعديد من التعليقات والتفاعلات المضحكة، كان من أبرزها تعليق الفنانة السورية مرام علي التي فوجئت بأفكار مارديني وكتبت “رأسك عاقلة”.

كَمْا أيد عدد من المتابعين والمتابعين وجهة نظر مارديني، وعلق أحد المتابعين بعبارة “الله خير”، فِيْما اعتبر قطاع آخر أن هذه التصريحات تحظى بشعبية كبيرة بين محبي الفنانة.

Mientras que algunos observadores criticaron el estilo y el pensamiento de Mardini, considerando que las mujeres son la base en la vida de cualquier hombre exitoso, y que la cooperación de hombres y mujeres y su participación en un vínculo familiar es la base y la esencia de الحياة.

على الصعيد الفني، شاركت مارديني فِيْ بطولة مسلسل “العربي” الذي سيصدر قريباً إلَّى جانب الفنانة سلوم حداد وباسم ياخور وتأليف عثمان جحا وإخراج تامر إسحاق.

كَمْا شارك فِيْ مسلسل “أطفال البلد” تأليف عثمان جحا ومؤيد النابلسي وإخراج أحمد إبراهِيْم أحمد بدور قيس.