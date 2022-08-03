طلبات البناء المستدام ترتفع 380 %

شهد برنامج المباني الخضراء زيادة كبيرة في عدد التقارير الفنية عن خدماته التي قدمها خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 380 في المائة هذا العام.

خدمات البناء المستدامة

وأوضح البرنامج في بيان اليوم أن الخدمات التي يقدمها تشمل (إصدار تقارير الفحص الفني لمطابقة كود البناء السعودي، ومتطلبات الجهات المختصة للمباني الجاهزة والمشاريع قيد الإنشاء، وجودة التزام تصنيف المقاولين). حيث بلغ عدد التقارير الصادرة خلال النصف الأول من عام 2022 حوالي 3500 تقرير.

يقدم البرنامج سلسلة من الخدمات الأخرى، مثل الخدمة (فحص جودة تنفيذ البناء)، والتي تتيح للمستفيد التالي البناء، سواء من المطورين العقاريين أو الأفراد، للتحقق من جودة وسلامة عمليات البناء من خلال آلية التفتيش. من قبل مهندسين تقييم معتمدين، حيث تحصل الوحدة السكنية على شهادة جودة البناء بعد الانتهاء من بنائه واجتياز مراحل الفحص بنجاح.

كما تقدم خدمة (التفتيش على المباني الجاهزة) والتي تتيح للمستفيد الذي يرغب في شراء أو تأجير عقار للتحقق من جودته وسلامته، من خلال آلية فحص بصري من قبل مهندسين معتمدين للكشف عن العيوب التي تحدث في المباني الجاهزة، و وبناءً على هذا الفحص يتم إصدار تقرير عن حالة الوحدة السكنية بالإضافة إلى الخدمة (فحص جودة المطابقة للتصنيف من قبل المقاولين) والتي تقدم تقارير عن درجة التزام المقاول بالمعايير. الجودة والسلامة والحفظ. المشهد العمراني، ويساهم في تصنيف المقاولين للحصول على مشاريع الجودة، ويتضمن التقرير ضمان متطلبات السلامة، وحماية الموقع، والسلامة البيئية، والصحة المهنية.

خدمة تقييم الاستدامة

يوفر برنامج البناء المستدام أيضًا خدمة (تقييم الاستدامة) تقيس استدامة المباني والمجتمعات الحضرية، وفقًا للمعايير البيئية التي ترفع كفاءة البناء وتحسن نوعية الحياة داخل المبنى، وتقلل من أضرار نفايات البناء. ومواد على البيئة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين مستوى الجودة العيش في الداخل، ورفع مستوى إدارة إعادة تدوير النفايات المنزلية، وتعزيز ثقافة الاستدامة وتطبيقها في المجتمع، بالإضافة إلى تحسين عملية البناء إدارة وتقليل تكاليف الصيانة وتقليل التلوث البيئي داخل وخارج المبنى يمكن الحصول على هذه الخدمات وظروفها من خلال البوابة الإلكترونية يذكر أن برنامج البناء المستدام يقدم خدماته للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لرفع جودة واستدامة العقارات، في محاولة لتحسين جودة الوحدات في السوق، وتطوير قطاع العقارات، وتوفير خيارات سكنية أكثر بأسعار معقولة. . المستدامة، وتثقيف الناس والمطورين حول أهمية الخدمة لتحقيق الجودة، بالإضافة إلى تقليل الخسائر المادية والاقتصادية وتحسين سلامة وجودة الحياة في المنازل.