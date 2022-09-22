طلبات براءات الاختراع المودعة فِيْ السعودية تنمو 37% خلال النصف الأول

أعلنت الهِيْئة السعودية للملكية الفكرية، عَنّْ صدور التقرير الإحصائي نصف السنوي، والذي يتضمن أبرز المؤشرات والإحصاءات المتعلقة بمجالات الملكية الفكرية، متضمناً عدد الطلبات المودعة والمستندات الصادرة لكل مجال.

وأظهر التقرير نمو عدد طلبات براءات الاختراع المودعة فِيْ المملكة خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بنسبة 37٪.

كَمْا شهدت طلبات التسجيل الطوعي لأعمال حق المؤلف نموًا بنسبة 26٪، وبلغ عدد طلبات العلامات التجارية 18،965، بزيادة قدرها 1٪، وبلغ عدد طلبات تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية المودعة 661، بانخفاض قدره 8٪ مقارنة. إلَّى نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوكالة. اخبار السعودية.

وأوضحت الهِيْئة أنها تهدف من خلال التقرير إلَّى نشر المعلومات الإحصائية للاستفادة منها فِيْ صياغة السياسات المتعلقة بالابتكار والتطوير التكنولوجي وإدارة برامج الملكية الفكرية المتعلقة بها، حيث تعد هذه الإحصائيات مهمة لفهم الاتجاهات فِيْ قطاع الأعمال والتكنولوجيا. .