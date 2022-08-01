طلب الالتحاق بدعم ريف الكترونيا ومعرفة الشُروطْ الجديدة لعام ١٤٤٤ منصة دعم ريف

أعلنت المملكة العربية السَعُودِيْة عن تقديم المساعدة لجميع مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة بهدف تنمية الريف السعودي.

وبهذه الطريقة، يتم رفع القدرة المالية لجميع المزارعين، ويتساءل العديد من الأسر العاطلة والمنتجة عن الخطوات التي يجب اتباعها للتسجيل للحصول على الدعم الريفِيْ.

تأتي هذه المبادرة من المملكة العربية السَعُودِيْة كخدمة لرفع مستوى الريف السعودي.

تعلم معنا كل شيء عن نظام دعم Reef

كيفِيْة التسجيل للحصول على الدعم الريفِيْ للعاطلين عن العمل

يمكن لجميع العاطلين عن العمل الذهاب للتسجيل فِيْ الدعم الريفِيْ وبالتالي الحصول على الدعم، فِيْ السطور التالية يتم تفصيل الخطوات التي يجب اتباعها

أولاً، انتقل إلى موقع Reef Platform من هنا .

بعد ذلك، انقر فوق طلب الدعم.

ثم يتم كتابة جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك، يتم التسجيل والانتظار قليلاً حتى تصل كلمة المرور على الهاتف.

ثم قم بتسجيل الدخول إلى النظام الأساسي عن طريق كتابة كلمة المرور.

بعد ذلك، تتم كتابة جميع البيانات المطلوبة، انتظر لحظة، ثم يتم كتابة رقم ABAN الخاص بك.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الدعم الريفِيْ للأسر المنتجة

يمكن للأسر المنتجة التسجيل بسهُولة للحصول على الدعم الريفِيْ باتباع جميع الخطوات

أولاً، انتقل إلى موقع الويب بالذهاب إلى الرَابِطْ الرسمي للمنصة. رَابِطْ منصة دعم ريف تم النقر فوق طلب الدعم. بعد ذلك يتم التسجيل وكتابة كافة بيانات التسجيل. بعد ذلك يتم تحديد برنامج دعم الأسرة المنتجة ومن ثم يتم تقديم الطلب بكافة البيانات المطلوبة كتابة.

شُروطْ الحصول على الدعم الريفِيْ

هناك بعض الشُروطْ التي يجب توافرها للتسجيل فِيْ الدعم الريفِيْ، وإليكَمْ الأسطر التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن واحد وعشرين عامًا.

يجب أن يكون لمقدم الطلب حساب مصرفِيْ نشط.

يجب أن تكون أيضًا عاملاً فِيْ أحد القطاعات الزراعية.

يجب أن تكون عاملاً فِيْ أحد القطاعين، سواء كان عامًا أو خاصًا.

ولا ينبغي أن تكون مستفِيْدًا من أكثر من ثلاثة برامج.

ألا يتجاوز الراتب الشهري لمقدم الطلب ستة آلاف ريال سعودي.

يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة.

شُروطْ طلب الدعم الريفِيْ

الدعم الريفِيْ هُو أحد الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السَعُودِيْة لمواطنيها. هذه مساعدة مالية مقدمة من وزارة البيئة والمياه الزراعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

لكن هناك سلسلة من الشُروطْ التي يجب توافرها للاستفادة من هذه المساعدة، ومن خلال مقالنا التالي سنتحدث إليكَمْ عن كل ما يتعلق بالدعم الريفِيْ.

شُروطْ طلب الدعم الريفِيْ

هناك مجموعة من الشُروطْ التي يجب توافرها للاستفادة من الدعم الريفِيْ، وهذه الشُروطْ هِيْ كلاً مما يلي

يجب أن يكون أي متقدم للحصول على مساعدة الدعم الريفِيْ حاصلاً على الجنسية السَعُودِيْة.

يجب أن تكون أيضًا عاملاً فِيْ أحد الأنشطة ذات الصلة فِيْ مجال الغرسات.

يجب أن يكون مقدم الطلب مقيمًا فِيْ المنطقة الإدارية التي تحتوي على الدعم.

يجب ألا يتجاوز الراتب الشهري للعملاء 6000 ريال سعودي.

يجب أن تكون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بشكل دائم.

أقصى دعم أربعة وخمسين ألف ريال سنويا.

الحد الأدنى لسن المتقدم هُو 21 عامًا.

ما هِيْ أهداف برنامج الدعم الريفِيْ

هناك العديد من الأهداف التي يعمل برنامج الدعم الريفِيْ على تحقيقها، وفِيْما يلي أبرز تلك الأهداف